即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

北捷台北車站M7、M8出口外，以及中山站週邊本（12）月19日發生隨機砍人事件，造成4死11傷的慘劇，使得各界再度關注政府對於社會治安的因應作為，包含部署警力等問題。對此，立法院內政委員會今（22）日上午邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等官員報告並備詢，其中，輪到國民黨立委張智倫質詢時，則希望內政部可以支持警消所得替代率時，劉世芳則要張智倫能多多支持現職的警消人員。

劉世芳等人今日上午前往立法院內政委員會備詢，而輪到張智倫質詢時則提到，由於現在社會動盪不安，使得警察同仁非常忙碌，這也是為何立法院今年1月7日三讀通過《警察人事條例》35條修正，也就是幫警消所得替代率上升至80%，但現在行政院仍未編列預算，還是呼籲行政院依法行政、編足預算給警消應有的尊嚴與保障。

廣告 廣告

另，張智倫也問，關於小橘書內容中沒有太強調類似恐怖攻擊的因應，希望內政部長加強內容；而基層公務人員也反應，回到辦公室發現有一小疊小橘書放在機關內，還特別請基層公務單位保管，切勿丟棄在垃圾桶裡面，「當時不是說家戶一人一本，那為何就要一疊放在機關裡面？」。

快新聞／藍委盼內政部支持警消所得替代率 劉世芳反將一軍

國民黨立委張智倫。（圖／民視新聞）

劉世芳則回應，內政部就要去看鄉鎮市公所是不是沒有放在家戶裡，而且內政部並沒有發放到機關，「請告訴我們在哪個縣市？我們馬上來追查；這可能還沒發放出去，還是呼籲鄉鎮市公所的村里長趕快發放，顯然危機意識不夠，希望村里幹事能夠盡力發放，而且內政部有一套機制」。

就張智倫希望內政部支持警消所得替代率，劉世芳則回說，尤其是現職的警消人員，希望張智倫能多多支持，「您剛講的是退休警員，跟這個沒有正相關；如果委員支持小橘書會出新版」。

原文出處：快新聞／藍委盼支持警消所得替代率 劉世芳反將一軍：請多多支持現役

更多民視新聞報導

京華城案柯文哲到庭！男子再拿「阿北騙錢」旗幟畫面曝

張文隨機砍人案首度上班日！北捷說明最新載客量

北捷血案英雄有望進「忠烈祠」 八旬母淚流滿面：為兒子感到驕傲

