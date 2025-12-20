藍委秘密訪中為哪事？國民黨緊急回應了

▲國民黨立委翁曉玲被抓包前往中國。（圖／翁曉玲臉書）

[NOWnews今日新聞] 美國川普政府日前宣布兩度軍售，據《自由時報》報導，這已超出中共內部原先判斷與預期，而為掌握最新走勢，在中國的台商圈盛傳，中共正試圖接觸在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，而近日剛好國民黨立委陳玉珍、林思銘、翁曉玲、葉元之都已抵達中國。對此，國民黨回應「完全無中生有」，若持續惡意製造假消息，國民黨不排除採取法律手段。

美國政府17日一口氣宣布8筆對台軍售，總金額約新台幣3500億元（逾111億美元）。根據《自由時報》報導，這均已超出中共內部原先判斷與預期，中國的台商圈盛傳，中共正試圖接觸在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。

《自由時報》也說，這次中共找國民黨立委「揪團」，主要是透過黨內某流派的主要人物出面，對外均稱是訪視台商，包括國民黨立委陳玉珍與林思銘，已於昨日抵廈門，國民黨立委翁曉玲、葉元之則於今日上午搭機前往廈門。

翁曉玲也回應《自由時報》，稱此行是去開開會而已，基本上是參加台商協會相關活動。被問到是否有安排與中國官員會面？有沒有其他藍委同行？翁曉玲搖搖頭表示「不曉得」，也不知道有沒有同黨立委同行。葉元之被問及此行目的，他僅回應一句「我不曉得」。

對此，國民黨回應，完全無中生有。民進黨政府溝通無能、朝野關係不睦，面對預算僵局，想要找藉口甩鍋而已。自由時報若持續惡意製造假消息，國民黨不排除採取法律手段。

