藍委稱台積電赴日投資是矽盾破裂？汪潔民：「這國」最傷心！

論壇中心／郭芳瑜報導

台積電將在日本熊本廠量產3奈米先進製程，國民黨立法委員許宇甄表示，這不只是單一企業投資案，也不是執政黨口中的全球佈局，而是台灣矽盾開始碎裂的警示。財經專家汪潔民在《台灣最前線》節目中指出，台積電到日本投資，最傷心的一定是中國，這些國民黨的立法委員，「真的不要太中國了」。

許宇甄痛批，若台積電將3奈米技術落地日本，會讓台灣在國際上的地位被削弱，護國神山一旦在海外分散關鍵支點，台灣的安全與產業命脈就不再牢牢握在自己手裡，隨著台積電3奈米的外移，賴政府口中的台灣「矽盾」將成「破窗」。

汪潔民則反駁，台積電跑到日本投資，中國北京一定很難過，「尤其習近平剛跟川普通電話說，台灣是中國的」，結果就發現台積電把整個日本的半導體再往前推，而技術一旦提升，就能把台灣、日本和美國合在一起，未來的成長是「中國望塵莫及的」。

