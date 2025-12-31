藍委稱執政時無共機越中線 羅文嘉回顧歷史：75年威脅從未中斷、藍已被洗紅

海基會祕書長羅文嘉在臉書表示，中共對台軍事威脅75年間未曾中斷，點出部分藍委將共軍行動歸咎於總統，顯然是已被統戰思維深度影響。（翻攝自海基會臉書）

立法院程序委員會30日第五度封殺1.25兆元國防特別預算案，引發政壇震盪。海基會祕書長羅文嘉31日指出，中共對台軍事威脅75年來從未中斷，強調近期部分藍營立委將共軍行動歸咎於總統賴清德，並非對歷史無知，而是已被中共統戰思維深度影響，「把藍洗紅，把反共路線轉為親共路線」。

羅文嘉表示，中共對台施壓非始於今日，而是一條清楚的歷史脈絡。1949年解放軍登陸金門遭擊退，1958年砲擊金門長達21年；1995年李登輝訪美後，中共開始以軍演恫嚇台灣；2000年政黨輪替前夕，中共高層更公開恐嚇，只要民進黨當選，戰爭就會發生。

為何軍演成為常態？

羅文嘉指出，2022年美國前眾議院議長裴洛西訪台後，中共不僅再度軍演，更發展出常態性的灰色地帶軍機、軍艦擾台，1年365天沒有中斷。他強調，這些行動並非偶發，而是長期策略的一部分。

廣告 廣告

針對藍營指稱共軍行動是賴清德「連累大家」，羅文嘉直言，相關說法與在國會阻擋國防特別預算的行為，正好落入中共政治作戰的算計。他反問，如果站在中共決策者角度，是直接動用武力侵佔台灣，還是透過統戰與心理戰瓦解台灣社會，哪一種成本更低、風險更小，答案其實相當明確。

這場戰爭真的在海上嗎？

羅文嘉認為，軍演的真正目的並非立即開戰，而是低成本、長期的政治作戰，用來動搖台灣社會的信心與心防。若將近期軍演視為一場力量拉扯，戰場不在海峽與邊境，而是在台灣內部，是一場看不見的「無煙硝戰爭」。

羅文嘉強調，台灣必須從中認清對手的戰略目標與手段，做好必要準備，同時也要清楚辨識那些在共軍尚未動武前，就高調唱和或嘲諷威脅的言論。

更多鏡週刊報導

杜紫宸曾稱台半導體2025消失 她酸國民黨：地獄級反指標

馬英九三中案二審無罪 高院查無賤賣黨產

共軍實彈射擊逼近台灣 歐盟：反對以武力改變台海現狀