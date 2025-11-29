藍委稱對美軍購延宕6千億？ 吳思瑤怒斥別造謠：污名化且打擊國軍

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，打造包含「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系，並示警北京當局也以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，對此，國眾立法院黨團要求總統賴清德赴立院進行國情報告；而也有多名藍委稱，我國對美軍購25案延宕6000多億元。對此，民進黨立委吳思瑤今（29）日回應，請在野黨的委員，不要用造謠來「污名化」國家的軍購，沒有交貨政府就不會付款，有合約的保證，國會也可以監督。





今日下午2時，吳思瑤在立法院接受媒體聯訪，回應國防預算等議題。吳思瑤表示，1.25兆國防預算是分8年執行，1年的預算支出是1560億，這是在審酌國家財源可以因應在舉債範圍裡頭能進行的額度，每年用這樣的金額來強化國防，這是是必要且急迫的需求。

針對在野黨的說法，吳思瑤澄清，別拿錯誤的數字來混淆視聽，更不要用造謠來「污名化」國家的軍購，從來沒有對美軍購有6000億延宕交貨的狀況，沒有就是沒有，國防部或總統府已經多次澄清，有發生延宕交貨的只有3個項目的採購，這些國會都監督的到，政府也已邀請美方加緊製造。

她解釋，對美軍購延宕是因疫情衝擊，而且全球軍工供應鏈都產生延宕交貨的狀況，我國政府已要求美方加緊交貨，沒有交貨政府就不會付款，所以有合約的保證，國會也可以監督，請在野委員不要再造謠，從來沒有6000億對美軍購延宕的事情，這個數字是被「無限制膨脹」拿來混淆視聽、打擊國軍。

第二，吳思瑤論述，賴總統所提的強化國安行動方案，被在野黨質疑為何要透過國際媒體投書，但請大家別忘記，總統6月就嘗試著努力邀集在野領袖來進行國安簡報，更是誠心誠意、用心良苦，想透過跟在野領袖對話，告訴他們要一起來支持團結國家、強化國防，而當時對於軍購、強化國防自主的議案，就會視當時的討論與向在野報告的重點，但是當時的這一個國安報告，可惜在在野黨的杯葛下破局了。

她不諱言，總統一直努力想把國家在國安上的處境，誠摯地向在野領袖說明報告、向國人說明；至於投書《華盛頓郵報》（The Washington Post），是因為台灣議題已成為全球議題，台灣有事就是全球有事，對於印太地區受到中國的軍事挑釁，台灣是否能強化國防向世界展現我們保衛自己的決心，是有必要向世界發聲的。

吳思瑤強調，總統投書《華盛頓郵報》彰顯台灣投入國安行動的作為，獲得了世界各國正面的好評，看到美國不分民主、共和黨的議員或政要都肯定賴總統的投書及其所闡述強化國防的意義，而且包含歐洲非常多國家也都正面肯定賴清德向世界訴求、展現台灣強化國防、抵禦中國的決心，所以不管是從投書國際這件事的前因後果，以及呈現世界輿論的正向支持，「我們都認為賴總統做對了」。

關於在野黨鎖定強化國安行動方案擬邀賴清德赴立法院進行國情報告，吳思瑤認為這是「好上加好」，因為增進國防是好題目，此外，總統一直嘗試努力促進朝野和諧，正向對話，如果以國安的議題來促成朝野對話，採行的場域就是總統到立法院國情報告，這就是「好上加好」。

同時，吳思瑤也做出兩項提醒，第一，憲法法庭已宣告藍白去（2024）年的國會擴權法案是違憲的，因此總統的國情報告必須回到憲法所規定的程序，要請在野的委員守憲，只要是符合憲法程序，相信總統願意來國會報告，也向社會說明。

第二，吳思瑤重申，希望朝野能建構在有志一同、守護國家、強化國防的共識之上，來邀請總統赴立院國情報告，不要設定反對或攻擊的前提，理應透過非常開放、正向、理性來安排，希望能讓台灣憲政史上第一次總統赴立院國情報告，必須對國家、人民安全、增強國安好的方向前進，而不是只淪為「政治操作」。







