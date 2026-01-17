藍委稱投資美國5千億美金是納稅錢 杜承哲：若能證明我一千萬送你

針對美國商務宣布，美國與台灣達成貿易協議，將讓台灣輸美商品的關稅稅率降至15%，並使台灣半導體公司為其在美國的營運加碼5000億美元（約台幣16兆元）資金。國民黨召開記者會提出質疑。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果揭曉，關稅降為15％且不疊加MFN（最惠國待遇）稅率，國民黨立委牛煦庭、吳宗憲16日開記者會宣稱：「台灣將對美國投資5000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算」，網紅「館長」陳之漢也說是「16兆台幣加上40%技術銷量送給美國」，對此，杜承哲醫師在臉書宣布，只要吳宗憲、牛煦庭、陳之漢或其他任何人，可以證明「5000億美金全是納稅錢支出」，他就要把自己台股帳戶內將價值將近1000萬台幣的股票全部賣出「送給你們隨便運用」。

廣告 廣告

杜承哲發文寫道：「牛煦庭、吳宗憲在記者會瞎扯『台灣將對美國投資5,000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算』館長陳之漢唬爛『16兆台幣加上40%技術銷量送給美國』我懶得闢謠了，直球對決：2500億「信保」你看不懂，我先不要欺負你，那個部分政府實際要動用的準備金約為1%-3%。另外一筆2500億，就是『企業實質投資規劃』，『無涉政府資金』。我有影片可以證明，美國商務部長親口證實，2500億美金是『企業直接投資』，不是納稅人的錢。」

杜承哲也發起「約戰」並表示，只要吳宗憲、牛煦庭、陳之漢或其他任何人可以證明「5000億美金全是納稅錢支出」，他就要把自己台股帳戶內將價值將近1000萬台幣的股票全部賣出「送給你們隨便運用」，捐款或怎樣都可以；如果「你『無法證明全部是納稅錢』，就是你們輸，我只要你出50萬台幣捐偏鄉學校就好。怎麼樣，將近1000萬vs.50萬。我讓你們20倍，很賺吧？」

杜承哲進一步指出：「大家注意看，你們如果支支吾吾，顧左右而言他，講一些『不隨側翼起舞』、『無聊』、『蹭流量』之類的屁話，那就是不敢接，等於認輸。但凡猶豫一秒鐘，都是對這一千萬的不尊重。如果你不是以上這三位，但你有十足把握打臉我，非常歡迎提供證據，你就不用在那邊鼓譟幫腔，嗆我『你是什麼咖小』了，因為無論我大咖小咖，一千萬都是真錢。」

杜承哲續指：「你能戰贏我，你什麼咖我都歡迎；你不敢接，那你就當場輸了，吵屁吵？如果你親口承認『阿沒有啦！5000億或16兆什麼的，本來就沒有全部都政府支出』，那我就算你投降，接受你的更正。我純粹是看不下去，明明事實並非如此，但有些人負有網紅流量或立委職責，仍然執意說謊，欺騙社會大眾，長期破壞台灣社會的信任，這是最糟糕的示範，歪風必須被遏止。有人敢接嗎？」

貼文曝光後，反紫光奇遊團成員許美華也留言寫下：「聲援參戰！我也跟杜醫師一千萬！」其他網友也留言直呼：「這個報酬率也太驚人了吧」、「一群俗辣，他們的膽還沒長到那麼大顆啦」、「笑他們不敢」、「雖然說跟藍白草認真就輸了，但真心佩服你的膽識跟愛國心」、「被醫生耽誤的股神」、「支持醫師闢謠，藍白在銀行面前說信保，真的笑死了，這麼不懂信保」、「這些人不是笨，是壞」。

杜承哲留言強調，他知道很多朋友用自己的方式在闢謠、在戰鬥，維護台灣人得到真相的尊嚴。他真的是氣不過，才用這樣的方式，因為對於存心搗亂的人，證據貼在他們的留言，他們都忽略不看。他也針對不斷喊冤並批評政府迫害的民眾黨前主席柯文哲、陳佩琪夫婦狠酸：「今天我靠自己工作存錢，少量信貸，努力投資，但也買不起4300萬的商辦。很多人說兩位醫師做幾十年的薪水能夠買那樣的商辦，所以我這個程度少很多，當然不能算是什麼炫富。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅15％不疊加 李淳讚接近滿分：在野黨別跟台灣經濟過不去

半導體加碼對美投資16兆 國民黨：對比日韓占比高的離譜