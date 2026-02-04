藍委稱挺軍購 但不當凱子

國民黨立委表示，美方議員得到一些錯誤資訊，認為台灣在野黨不支持軍購，但事實上國民黨完全支持國防與合理軍購，未來會加大與美國智庫、議員溝通。（本報資料照片）

美國民主黨參議員加勒戈（Ruben Gallego）4日引用美國媒體報導，指出台灣在此時杯葛國防預算，會對台灣安全造成風險，希望台灣國會重新考慮。國民黨主席鄭麗文4日急喊，這是巨大誤會，國民黨沒有擋國防預算。

國民黨立委謝龍介4日也表示，希望美國好朋友不要聽信執政黨片面之言，國民黨團一定支持軍購，但不支持凱子軍購；國民黨立委吳宗憲也直言，未來會加大與美國智庫、議員溝通，讓他們不要總是得到一些「加工錯誤資訊」。

廣告 廣告

鄭麗文表示，他們不了解台灣真實發生的事情，聽信民進黨片面之詞，國民黨沒有擋國防預算，是民進黨不依照國會三讀法案編列預算，如果美國人覺得很急，就跟賴總統說，不要再任性，趕快依法編列預算，預算就可以審了。

鄭麗文強調，在野黨三讀通過了提升軍人待遇的法案，民進黨卻不依法編列預算，台灣防衛最大問題是沒有職業軍人，不提高待遇誰要當軍人？民進黨300億幫軍人加薪都不願意出，卻要編列上兆國防預算，騙美國人騙得有夠徹底。

謝龍介表示，台灣需要國防，但也要有正常的軍購，「我們不當凱子，也不做凱子軍購。」所以在野黨會很嚴格謹慎審視所有軍事採購，並沒有所謂杯葛國防預算，也沒有惡意刪除，這完全是造謠。

國民黨立委吳宗憲表示，美方議員得到一些錯誤資訊，認為台灣在野黨不支持軍購，但事實上國民黨完全支持國防與合理軍購，未來會加大與美國智庫、議員溝通，讓他們不要總是得到一些「加工錯誤資訊」。

吳宗憲指出，賴清德總統一直說在野黨不審中央政府總預算，但在野黨之所以不能審查，是因為行政院拿違法的預算書來立法院，要在野黨怎麼審？國防預算的情況也是如此，行政院版1.25兆的軍購特別條例草案內容，與美方開出的清單有幾千億元差距，國民黨只是想要知道差距大概在哪裡，如果沒有問題，當然就會全力支持。