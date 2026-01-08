藍委稱政院未依法編列法定支出：卸責在野政治勒索總預算案

許宇甄稱政院卸責在野、政治情勒總預算案。資料照 李政龍攝



國民黨立委許宇甄今（8）日表示，行政院上午院會聽取「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」，會後卻把責任一股腦推給在野黨「不審預算」，甚至在社會集氣搜救F-16飛官、全民同感哀傷之際，仍急著把失事事故牽扯到總預算審議，這不只是失言，更是失格。

許宇甄發布新聞稿說，總預算之所以卡關，根本原因不是「國會不審」，而是行政院帶頭違法，不肯依照已三讀通過、並經總統公布的法律編列法定支出，卻又要求立法院替它背書違法的預算。立法院身為立法機關，職責是監督政府依法行政，怎麼可能陪行政院一起審一份明知違法、明知缺項的總預算？

廣告 廣告

許宇甄說，問題的核心非常清楚，不是在野不審，而是行政院不補。在野黨立委早已一再公開表達，只要行政院回到法治軌道，依法補編立法院114年三讀通過並已公告生效的軍人加薪及軍警退休費用，並依照慣例編足、如期撥付地方補助款，立法院隨時可以啟動審查，絕無拖延空間。

她說，遺憾的是，在野「言者諄諄」，行政院卻「聽者藐藐」。卓榮泰院長寧可對外開記者會噴口水、對內硬拗法定義務，也不願把預算缺口補齊，還反過來指責國會，這種把責任外包、把法律當可有可無的傲慢，才是預算卡關真正的元兇。

她表示，當全國人民此刻正為失聯飛官集氣祈福，行政院卻在此時消費悲劇、蹭熱度，硬把飛安事故栽到「沒審總預算」上，這種操作不但冷血，更是在轉移焦點。若行政院真心重視國防、真心要照顧官兵，就更應該先把法律所定的軍人加薪與相關法定支出編進預算，用行動落實承諾，而不是嘴上喊國防重要，手上卻拒絕依法編列。

更多太報報導

一次看懂總預算卡關 各部會那些錢動不了、民眾權益是否受損

提飛官辛柏毅失事 卓榮泰：國防部752億遭總預算卡關

總預算卡關！卓榮泰再上火線喊話：2992億無法動支 六縣市恐舉債