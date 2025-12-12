藍委稱「福麥」曾得標炸藥採購案 中科院澄清：已獲美國務院輸出許可

即時中心／顏一軒報導

藍委王鴻薇、徐巧芯與馬文君今（12）日於記者會指控稱，得標國防部「RDX」5.9億軍售案的「福麥國際室內裝修公司」，今（2025）年3月曾標得中科院俗稱「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，進而要求相關單位說明清楚。對此，中科院澄清，福麥公司已在同年9月30日取得美國國務院（United States Department of State）的輸出許可，而且經駐美人員查證屬實，本案交貨期限為2027年4月3日，亦可提前於明（2026）年3月中旬交貨。





關於立法委員今日召開記者會針對HMX炸藥採購案進行質疑一事，中科院說明，「奥克圖乙項（YR140023P）」採購案，採購前多次洽美國原廠（BAE、SAE）均未獲同意交易，其中SAE公司覆以請中科院逕洽國內代理商採購；惟查該代理商未具獨家代理權，經檢討以公告招標方式辦理招標。

中科院進一步表示，第一次開標無廠商投標流標、第二次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標、第三次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，今年3月12日決標。

最後，中科院強調，決標後持續要求承商（福麥公司）儘速取得輸出許可，承商於今年9月30日通知已獲復美國國務院頒發許可，經駐美人員向美國國務院查證屬實；本案交貨期限為2027年4月3日，另承商來函表示，可提前於明年3月中旬交貨。





