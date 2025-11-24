藍委稱「赴美投資4千億美元動搖國本？」 國安局：快確定才會評估

國安局副局長張元斌(左)、外交部次長吳志中 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 英國「金融時報」報導，台灣承諾赴美投資4千億美元以換取降低關稅，國民黨立委馬文君今(24)日拿韓日GDP對比，稱台灣金額高達49%、是4年的總預算，動搖國本，國安局如何評估？國安局副局長張元斌多次以假設性問題、尊重談判的經貿團隊回應，可能要等到快確定，「我們才會評估」。

立法院今日邀請外交部及國安局專案報告並備詢。

對與美國關稅談判，國民黨立委馬文君質詢國安局副局長張元斌時詢問，金融時報稱台灣承諾投資4千億美元，國安局如何看待，張元斌說，他們尊重行政院經貿團隊。

但馬文君則反駁稱，這個不是尊重行政院經貿談判團隊，因為這個牽涉非常大，甚至動搖國本的投資金額。還稱台灣國防軍事要高達5%，日本韓國都還沒有這麼增加這麼多。這個不是只有尊重，看到過去一路以來都是黑箱，過去鄭麗君在服貿協議也是大力反對服貿黑箱。日本承諾的5500美元佔他們GDP 14%，韓國承諾3500億美元佔GDP 20%，假設台灣同意4千億美元，佔比高達49.5%，幾乎一半。12兆的金額是四年總預算金額。

但張元斌還是稱，假設性問題。這要由談判團隊專業評估說明。可能要等到快確定，「我們才會評估」。

