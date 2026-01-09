藍委站出來力挺參選新竹縣長 徐欣瑩喊初選全民調決勝負

國民黨立委徐欣瑩9日上午於立法院舉行宣誓參選記者會，並邀集黨團立委同仁們一同到場，高喊「國會挺欣瑩，新竹一定贏」、「中央挺地方，專業挺戰將」等口號。（丁上程攝）

國民黨立委徐欣瑩9日上午於立法院舉行宣誓參選記者會，並邀集黨團立委同仁們一同到場，高喊「國會挺欣瑩，新竹一定贏」、「中央挺地方，專業挺戰將」等口號。立法院長韓國瑜雖未到場，但仍致贈徐欣瑩花束以表支持。（丁上程攝）

距離今年地方縣市首長選戰僅剩下不到一年時間，新竹縣長部分，國民黨有立委徐欣瑩、副縣長陳見賢表態爭取黨內提名。徐欣瑩9日上午於立法院舉行宣誓參選記者會，並邀集黨團立委同仁們一同到場，高喊「國會挺欣瑩，新竹一定贏」、「中央挺地方，專業挺戰將」等口號。徐欣瑩也強調，這些優秀、認真的立委戰將們願意來支持她，就是粉碎了這段時間對她的所有謠言，就是最好的闢謠方式。

徐欣瑩表示，非常感謝在自己遭到不實抹黑的當下，還有這麼多立委同仁們願意挺身而出支持她。今天出席的所有委員，可以說是立法院內最專業優秀的委員，也是最努力奮鬥的戰將，「如果有這麼多人願意站出來支持我，就是粉碎了這段時間地方對我的所有謠言，是最好的闢謠手段。」徐欣瑩強調，如果她能夠當選縣長，未來一定能在立法院得到最多的支持，獲得最多的經費回饋給地方。

徐欣瑩說，她的參選就是落實國民黨主席鄭麗文的改革路線，世代交替、年輕化、重塑黨的形象。徐直言，縣長人選有3個非常重要的要件，就是要能夠勝選、能夠落實藍白合，並且在選舉期間不受民進黨司法攻擊的影響，她也對自己有信心，透過黨內初選全民調的方式，透過最強的民意檢驗能夠勝出，這也是最公平公正的初選方式。

徐欣瑩強調，她認為她的對手一直都不在黨內而是民進黨，後天她在新竹的第一場大造勢，除了對外展現新竹地方鄉親熱誠的支持以及基層動員實力外，也是國民黨地方團結致勝的起手式，「我能夠贏，我能夠為國民黨守下新竹縣。」

國民黨立院黨團書記長羅智強也直言，徐新瑩除了在國會問政相當專業，且學經歷也是首屈一指，25歲就拿到NASA博士全額獎學金，更是全台灣第一位衛星測量女博士。理工背景跟專業能力，放在新竹縣科技重鎮，最合適的縣長領導人選，新竹縣需要一個真的專業、科技背景深厚的縣長來領導。

羅智強說，徐欣瑩在國會拿到國會評鑑最優秀立委，還稅於民、還假於民、軍人警消公教的尊嚴待遇保障爭取、外送員專法，這些國會成績單她永遠都在最前面。這段時間內她與國民黨立委們共患難，過程中展現的不只有專業，還有待人處事謙和、協調能力優秀，因此國民黨必須把最優秀、最棒，且能帶領新竹起飛前進的人選，推薦給所有新竹縣的選民，讓最優秀的人領導新竹縣。

