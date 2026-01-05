藍委竟要求譴責美偷襲委內瑞拉 矢板明夫搖頭揭關鍵1事：這是生存問題

政治中心／施郁韻報導

近日美國對委內瑞拉發動閃電戰，短短幾小時內就癱瘓委內瑞拉防空系統並逮捕總統馬杜洛，速度之快讓全球震驚。國民黨立委賴士葆5日質詢國防部副部長徐斯儉，問「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」，更稱俄羅斯是為了「保護自己的子民」，才會侵略烏克蘭。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，「如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。」

矢板明夫5日深夜在臉書發文，近日美國對委內瑞拉採取軍事行動並逮捕總統馬杜洛。日本首相高市早苗1月4日發表聲明，未正面批評美國行動，而是著眼於局勢穩定與日本僑民安全。「這不是價值選邊，而是現實判斷。日本受和平憲法制約，卻與美國有安保同盟，在此情境下，『不公開批評盟友』，就是日本能做到、也必須做到的最大限度務實。」

矢板明夫說，「對照之下，台灣立法院出現的畫面令人憂心。國民黨立委賴士葆在質詢中追問政府『為何不譴責美國？』與中國官方和官媒的論調高度重疊。對台灣來說，問題不在於能不能討論國際法，而在於台灣此刻是否承擔得起『對最重要安全夥伴公開指責』的代價。如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。」

矢板明夫提到，去年底中國在台海周邊進行大規模軍事演習，對台灣構成直接威脅時，民進黨立院黨團提出譴責中共軍演的聲明，卻遭國民黨與民眾黨聯手封殺。「當美國、日本與歐洲多個主要國家相繼譴責中國的軍事挑釁時，作為當事者的台灣，立法院卻未能形成一致立場。那已經讓國際社會對台灣的防衛決心產生疑問。」

最後矢板明夫說，「國際政治從來不是道德沙龍，而是風險、實力與信任的計算。高市早苗的作法，是基於日本現實處境的務實戰略選擇。而台灣在野黨的作為，卻不斷在消耗盟友的信任，也在實質上傷害台灣的安全利益。這樣的代價，最終不會由某個政黨承擔，而是我們每一個台灣人要承受。」

