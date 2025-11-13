藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了
即時中心／林韋慈報導
今（13）日陸委會副主委梁文傑出席兩岸時事記者會，記者提問關於昨（12）日國民黨立委徐欣瑩質詢時提議，由陸委會率隊帶沈伯洋去中國澄清誤會、交流，梁文傑回應，徐委員立意良善，但對中國的本質不夠清楚。
徐欣瑩昨日在立法院內政委員會質詢時，先質疑邱垂正沒有好好與中國交流，並表示應該進行破冰之旅、和平之旅，率先去大陸交流。邱垂正則回應，「如果是對等尊嚴，兩岸有需要、人民支持，這當然是陸委會職責所在。但截至目前，中國仍要求我們要答應他們一個中國原則的九二共識，沒有中華民國存在空間，我們無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。」
針對邱垂正的回應，徐欣瑩竟建議邱去跟中國反映，「你有提過要過去嗎？你就去好好跟他談嘛！軟硬的話都可以講啊！甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？」
對此，梁文傑回覆記者提問表示，「澄清誤會，我覺得對中共來說沒有誤會這兩個字，他只有你投降或不投降」。他說，如果你投降的話，對岸會歡迎你，像現在某些人的作為就是這樣，他認為，徐欣瑩旳立意是良善的，但是她中共政權的本質不太了解。
原文出處：快新聞／藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了
