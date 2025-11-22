藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
即時中心／高睿鴻報導
太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。
邱議瑩今（22）受訪時說，遭羈押的李有財與陳其邁根本沒交情，是前者在選舉期間，自行與市長的照片合成；如今藍營、側翼卻不斷謬稱，陳其邁「力挺」涉案里長，但陳已經第一時間澄清、也會針對不實謠言提告。邱議瑩強調，她支持陳其邁告到底。
除了陳其邁莫名挨批，邱議瑩也指，她自己最近也一直被國民黨潑髒水、抹黑，因為最近爆發的美濃大峽谷案、大樹光電案、以及月世界亂倒垃圾案，都剛好是自己的選區。對於接連發生這些弊案，邱議瑩表示，自己也感到相當無奈，卻仍相當感謝檢警單位，總是用最快時間查出幕後黑手，同時更也證明，過去國民黨對她的指控，很多時候都是惡意潑髒水。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
法國總統公開稱讚台灣！籲參考我國打擊假訊息 外交部回應曝光
一飛衝天！成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬
李有財搞臭月世界遭收押、除綠黨籍！從政歷史被起底
政治中心／楊佩怡報導高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，父子兩人皆被聲押，最新消息指出，法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，裁定將涉案4人收押禁見。民視 ・ 18 小時前
月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自盜自演？
「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...聯合新聞網 ・ 15 小時前
高雄垃圾山主謀是他！藍委酸綠「暖圾集團」：還要演戲多久？
高雄月世界被非法丟棄廢棄物成「垃圾山」，檢方查出幕後主嫌竟是岡山區碧紅里4連霸里長李有財，以及他的兒子李子森。立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」李有財，並貼出2人合照，不過高市府澄清照片是李男自行合成上網散布，批陳菁徽「惡質抹黑」將提告，引發一陣熱議。中時新聞網 ・ 18 小時前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 9 小時前
旗山造勢湧2萬人！林岱樺控檢「殺人滅口」：斷手斷腳才能比賽
爭取參選2026年高雄市長的綠委林岱樺今在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。林岱樺表示，初選就像馬拉松，但她卻要斷手斷腳才能比賽，高雄地檢署還對她下封口令，「這就是所謂的殺人還要滅口」，希望鄉親們能夠幫她討回公道。中天新聞網 ・ 10 小時前
延續岡山氣勢！林岱樺今挺進旗山匯聚人氣 主持人宣布到場民眾破萬
林岱樺隨即於社群平台貼出現場實況照片，表示她25年來一心為高雄，也坦蕩接受市民檢驗，表示有鄉親正義的聲援，她會愈戰愈勇，今天都是有情有義的高雄人，在旗山站出來力挺。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
高雄月世界山坡棄置百噸垃圾 岡山區里長父子和司機裁准羈押
高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，高雄市政府派員清除並通報。 橋頭地檢署日前聲押蘇姓現場監控人員獲准。橋檢今天上午指出，涉案的岡山碧紅里長李有財父子及施姓司機涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，經向橋頭地方法院聲請羈押禁見，昨天晚上11時30分已由法院裁定全部羈押。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 14 小時前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
起底4連霸里長父子檔搞「百噸垃圾谷」遭聲押、拔黨籍…從政變色龍史曝
高雄田寮知名景點「月世界」遭傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警著手調查此案，揪出幕後主謀竟是，擁有環境工程碩士學歷的4連霸岡山區碧紅里長李有財及他的兒子，父子檔都遭檢方聲押；李過往從政史，也因案遭起底，他於2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，轉投靠民進黨曾在2022年參選民進黨市議員初選失利，又改以無黨籍參選里長當選，因此案又遭開除黨籍，後續將面臨司法調查。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
踩進邱議瑩大本營！林岱樺：高雄每寸土地都是市民的本命區
民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委林岱樺今天（22日）挺進旗山造勢，被認為是踩進對手、綠委邱議瑩的本命區。對於為何選在旗山造勢，林岱樺表示，哪裡最困苦，她就從哪裡開始，高雄市的每一寸土地都是市民的本命區，也是她心心念念的故鄉。中天新聞網 ・ 8 小時前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 13 小時前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 11 小時前
林岱樺挺進旗山造勢 還沒上台先公布「澄清影片」捍衛清白
有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，本月初在高雄岡山區舉辦大型晚會湧入3萬人，今（22）日她進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，林岱樺尚未登台演講，台上就先播放長達3分鐘「澄清影片」，針對涉入詐領助理費案，影片內容強調非事實，並提出5大真相說明，盼能向外界捍衛清白。中時新聞網 ・ 10 小時前
環工碩士里長「月世界」垃圾山主謀 「黑歷史」曝光民進黨火速除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭非法傾倒數百公噸的垃圾，4名主嫌羈押禁見獲准，其中一人居然是高雄岡山區的在地里長，環境工程與科學系碩士畢業，有自己的環保公司，曾遭到13次開罰，被發現原本是國民黨籍，5年前改加台視新聞網 ・ 13 小時前
民進黨開除月世界垃圾山主嫌 醫酸：昨天還洗風向說是國民黨
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21日）晚間發聲明，火速開除李有財黨籍。胸腔科醫師蘇一峰不禁表示，昨天還洗風向說是國民黨，現在又說馬上要開除黨籍，說法變來變去。中時新聞網 ・ 8 小時前
