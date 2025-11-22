即時中心／高睿鴻報導

太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。

邱議瑩今（22）受訪時說，遭羈押的李有財與陳其邁根本沒交情，是前者在選舉期間，自行與市長的照片合成；如今藍營、側翼卻不斷謬稱，陳其邁「力挺」涉案里長，但陳已經第一時間澄清、也會針對不實謠言提告。邱議瑩強調，她支持陳其邁告到底。

除了陳其邁莫名挨批，邱議瑩也指，她自己最近也一直被國民黨潑髒水、抹黑，因為最近爆發的美濃大峽谷案、大樹光電案、以及月世界亂倒垃圾案，都剛好是自己的選區。對於接連發生這些弊案，邱議瑩表示，自己也感到相當無奈，卻仍相當感謝檢警單位，總是用最快時間查出幕後黑手，同時更也證明，過去國民黨對她的指控，很多時候都是惡意潑髒水。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告

