藍委籲福島食品標產地 卓榮泰：日禁止的台灣吃不到

（中央社記者王承中台北28日電）日本福島5縣食品取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸常態管理。國民黨立委李彥秀今天表示，福島等部分地區的特定品項在日本仍禁止流通，但沒有產地標示，讓台灣人民沒有選擇機會。行政院長卓榮泰則說，日本禁止的食品，在台灣不可能吃得到。

衛生福利部8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，台灣主管機關則於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全；歷經預告60天後，食藥署21日正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起與其他國家地區輸入規定一致。

立法院會今天繼續進行總質詢，國民黨立委李彥秀關注日本福島食品解禁議題，她指出，福島等部分地區的特定野菜、穀類、水產、肉類等品項，在日本仍禁止流通，但是現在這些食品除了有機會進來台灣，食藥署還取消了產地證明。

李彥秀指出，過去日本食品輸台，消費者可以看到產地，現在對日本食品的查核，只有例行性的邊境查核，消費者看不到產地，只有日本製，造成很多喜歡吃日本食品民眾的恐懼，現在對日本食品的邊境管理，真的只剩下台日友好，引起很多人民憤怒。

卓榮泰表示，過去10多年來，檢查20多萬件都沒有超過標準，現在解禁是依據國際共同的標準，而且日本禁止的食品，不可能進來台灣。

李彥秀表示，過去民進黨政府3次解禁日本食品，她認為都充滿政治算計。卓榮泰則回應，沒有算計，只有更審慎而已。

李彥秀指出，對於食品安全應該高度把關，沒有台灣民眾希望吃到核食，沒有產地標示，讓人民連選擇的機會都沒有，她認為這就是食安源頭管理的漏洞，這是最大的問題。

卓榮泰表示，這樣的標題太聳動，他強調日本禁止的食品，在台灣不可能吃得到；去日本吃不到的食品，在台灣絕對吃不到。（編輯：翟思嘉）1141128