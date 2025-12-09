藍委籲落實詐騙追贓返還 打詐中心擬設補償基金

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞等人今天召開公聽會，呼籲政府落實打詐追贓優先與人權保障，守護民眾財產。行政院打詐中心執行秘書王琮聖表示，研議成立詐騙補償基金，補償受害人損失或提供輔導，列為今年及明年重點工作。

張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞等人在立法院召開「預算翻倍詐騙不減--檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會。

張智倫指出，政府推動打詐從2022年打詐綱領1.0的1.28億元，到1.5版的15億元，今年度打詐相關預算已近70億元，明年度更編列83億元，但為何被詐騙的案件數與財損還是降不下來。政府必須說清楚預算效能與KPI（關鍵績效指標），財損是否減少、追贓是否增加。

廣告 廣告

張智倫表示，現在民眾到銀行領10萬元會被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥假廣告。政府對守法民眾嚴格，對境外平台寬鬆，這種雙標必須徹底檢討，要求行政院打詐指揮中心一個月內，提出跨部會打詐預算與KPI的完整對照表，以及追贓返還具體成效。

吳宗憲指出，路透社指出，臉書每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數位部卻僅被動下架貼文，猶如「只打蟑螂、不除蟑螂窩」，應強勢要求平台調整演算法，提出具體的詐騙廣告減量與透明度KPI，且被害人最在乎「錢能否拿回來」，法務部應將「追贓賠償」列為首要任務。

林沛祥表示，防詐只靠公部門絕對不夠，必須同時從法律制度、科技工具、金融監理三個面向全面強化。民眾最關心的不只是怎麼防詐，更在意受害後錢有沒有機會拿回來。政府要重建人民的信任，就要讓大家真正感受，詐騙不再是「高報酬、低風險」的犯罪。

葛如鈞指出，近日接獲陳情，有一般民眾的銀行帳戶遭莫名封禁長達2年，期間無法交易，解除封禁後，相關的補償機制在哪裡。呼籲主管機關立即檢討現行政策，建立透明、可申訴的制度，避免無辜民眾成為政府打詐過當的犧牲品。

與會的反詐騙聯盟協會理事長陳安迪表示，以詐騙受害者視角出發，政府公布的打詐儀錶板數據跟受害者一點關聯都沒有，受害者最在乎的是追回被騙的錢。如果受害者無法舉證遭騙的錢與詐團不法所得有連結，依法這些不法所得就是充公。他呼籲充公的錢應該拿來補償詐騙受害者，例如設立詐騙受害者專屬賠償基金，協助受害者急難救助，度過難關。

與會的行政院打擊詐欺指揮中心執行秘書王琮聖表示，司法機關查扣的不法所得無法在第一時間連接到被害人，結局往往都是充公，因此在研議是否移撥部分不法所得的款項成立詐騙補償基金，補償受害人的損失或提供事後輔導等。因涉及跨部會討論，會列為今年及明年重點工作。（編輯：萬淑彰）1141209