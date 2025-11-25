藍委總質詢爭取建設 卓怒了：要補助就修政院版財劃法

立法院會今（25）天繼續進行總質詢，多位國民黨立委替地方爭取建設，行政院卓榮泰批評，十幾個立委下來，都要求中央補助、補助、補助，但都說不要談《財政收支劃分法》，這是矛盾的，「要補助就要修到行政院的院版財劃法，行政院就可以補助」。

朝野今天持續攻防政院版財劃法，民進黨立委邱議瑩在總質詢時詢問，卓榮泰有無跟在野黨立委溝通、討論，讓在野立委充分理解行政院提出的版本較具可行性，也較能公平發展台灣各縣市。

卓榮泰答詢時說，過去這一年，行政院六次跟地方政府的財主人員，包括地方首長做意見交換跟溝通；在立法院裡面，也請執政黨團在協商時適度提出，以及在協商之前先把院版的內容精神跟在野黨說明。

卓榮泰提到，上周他得到的信息是，不會繼續處理公式錯誤的修法，而是會在上周或今天就將政院版付委，但得到的結果完全不是這麼一回事。

邱議瑩追問，藍白不願意談嗎？卓榮泰呼籲，他希望藍白能心平氣和地坐下來，看看政院本的財劃法到底有沒有比較合理，垂直分配有沒有比較合理、水平分配有沒有比較公平，如果有的話，大家何不慎重的來面對呢？

邱議瑩提及，這次政院版提出後，國民黨立委柯志恩稱政院版的分配指標比現行的制度更為細緻，兼顧離島考量人口結構，也照顧直轄市與工農業。卓榮泰接話說，當然比較細緻，比較長的時間才有辦法做出這樣的內容。

緊接著，邱議瑩說，可是她不知道，到最後柯志恩會投哪一個版本，柯稱讚是一回事，但投票又是另一回事。卓榮泰喊話，希望柯志恩以民意為依歸。

邱議瑩指出，從早上第一個立委質詢聽到現在，國民黨立委要求卓榮泰補助，支持各式各樣的計畫，不管是資安、科技、交通的計畫，但財劃法卻不談，總預算也不審，國家到底要怎麼發展？

卓榮泰說，今天十幾個委員下來，都要求中央補助、補助、補助，但是「都說不要跟我談財劃法，這是矛盾的，談了財劃法，中央就沒有辦法補助，要補助就要修到行政院的院版財劃法，行政院就可以補助」。

