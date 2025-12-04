藍委翁曉玲提貪污5萬內不罰 王定宇看傻：小額貪污合法化？

記者李鴻典／台北報導

台北市清潔隊員送拾荒婦廢棄電鍋殘值僅32元，被依《貪污治罪條例》起訴，法院昨判處有期徒刑3月、緩刑2年，成焦點。國民黨立委蘇清泉指出，立委翁曉玲為此提案修法，「貪污金額在5萬以下者不罰」，以貫徹微罪不舉。律師林智群批「不懂就不要亂修」，民進黨立委王定宇則說，中國國民黨提案小額貪污合法化，小額貪污合法化堪稱為貪污零元購法案。

國民黨立委蘇清泉指出，同黨立委翁曉玲提案修法，「貪污金額在5萬以下者不罰」，以貫徹微罪不舉。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

王定宇指出，中國國民黨提案修法貪污五萬內不罰？這是在鼓勵「小額貪污」、「化整為零&零存整付式貪污」，國民黨這個提案是讓「小額貪污」合法化的「貪污零元購法案」！

廣告 廣告

他提到，為了單一值得同情的個案或是單一政治目標，就濫用立法權，不充份討論就黑箱硬幹，近二年的藍白過半的立法院都是這樣濫用權力，受害的就是國家和一般人民。

王定宇進一步表示，這個提案堪比美國加州2014年通過的《第47號提案》。該提案將價值950美元以下的盜竊案從重罪降為輕罪，導致社會治安敗壞、投資退卻的「零元購」亂象！

更多三立新聞網報導

藍營這群人抹黃馬郁雯 卓冠廷怒：無聊低級當有趣，會因此多一票？

學者揭：中國因應高市早苗「挺台」言論的慢、虛、亂，還有「三蠢」

洪孟楷推鞭刑 鄭運鵬：在有性侵能力前，一人先一鞭？改革要用自己的腦

清潔員送拾荒嬤32元電鍋遭判刑 律師逆風：法官判得很棒！判決書露心證

