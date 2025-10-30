藍委脫口高登島官兵恐變同志 綠委批歧視
陳雪生在與觀光署長陳玉秀的質詢中，多次強調若觀光署不積極處理高登島開放觀光一事，他會「生氣很久很久」。他主張馬祖已開放觀光，高登島上只有二、三十名官兵駐守，環境相當寂寞，並在此脈絡下做出了「同性戀都有可能」的爭議性發言。這番言論讓在場的觀光署長陳玉秀當場笑到歪頭，但隨後引發社會關注。
民進黨立委陳培瑜在社群媒體上嚴厲批評這段發言，指出這是「赤裸裸的歧視」，並質疑「這是藍營民代的水準嗎」，要求陳雪生向同志族群道歉。然而，陳雪生似乎並未將此事放在心上，甚至將這段質詢影片上傳到自己的YouTube頻道，並回應表示自己對同性戀沒有惡意。
關於高登島開放觀光的實質討論，陳雪生提到金門大膽、二膽已經開放，希望觀光署能夠行文給國防部協調開放馬祖高登島。他認為觀光署出面協調「比較有力量」，並質疑島上僅有二、三十人駐守的意義。對此，觀光署表示過去已兩度行文並拜訪軍方協調但未有成果，承諾會持續與國防部溝通。
這起事件發生的背景是，高登島作為軍事前線，曾在1996年台海飛彈危機中扮演重要角色，如同知名影集所復刻的緊張情勢。時隔近30年，儘管兩岸情勢已有所改變，陳雪生希望為地方觀光帶來生機的出發點可能良善，但其舉例方式引發了對族群觀感的爭議。
