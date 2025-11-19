藍委葛如鈞用AI回脆友被各種玩 學者批把科技當遮羞布：政治倫理真空

記者李鴻典／台北報導

科技立委？還是責任外包立委？AI回覆民眾暴露的是政治倫理真空；成大教授李忠憲說，科技本身不是問題，是藍營政治人物把科技當遮羞布。國民黨所謂的科技立委葛如鈞用人工智慧來回答一般民眾的問題，這有什麼道德上的爭議？為什麼聘助理跟小編來做，就沒有那麼多批評？

四叉貓也說，國民黨葛如鈞立委，用AI管理他的脆回文，結果半夜被網友各種玩XDDD。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

李忠憲表示，AI回覆民眾在日常商業品牌或客服並不奇怪，但政治人物屬於公共權力，義務與責任不同，助理、小編（雖不是本人）至少仍是「人」，他們能理解情境、倫理判斷、具備政治責任。他們的言論可追溯、可責任歸屬，甚至要負法律責任。

但AI不行。AI並沒有政治責任，也無法承擔「講錯話／誤導民眾」的後果，李忠憲指出，因此政治人物若用AI回覆，容易形成：

「不是本人說的，也不是助理說的，是 AI 誤會而已。」等於責任不清，且無人需負全責。

政治人物的回覆就是其「公共承諾」的一部分。助理雖代筆，但仍屬於政治人物的團隊、官方立場。

然而AI不一定反映政治人物真實立場，回答可能不一致，無法確保其價值觀、政策理解與本人一致，這會削弱民眾與政治人物之間的真實互動與信任基礎。

國民黨所謂的科技立委葛如鈞用人工智慧來回答一般民眾的問題。（圖／翻攝自李忠憲臉書）

李忠憲進一步指出，AI無法做到的：價值判斷與政治倫理，政治回答不是 FAQ 客服，因為涉及價值立場、對公共政策的細緻理解、社會對立、利益衝突、對民意與情境的感受能力。

他說明，AI本質上只能做「語言生成」，沒有價值判準，讓AI回覆政治問題，就像讓計算機和演算法決定價值立場，這在民主倫理上是危險的。

助理雖然會犯錯，但會知道自己是否理解錯誤，會避開未被授權的立場，相對不會憑空捏造事實。AI卻可能堂而皇之、語氣堅定地講錯。

李忠憲表示，如果政治人物用AI回覆民眾，容易導致：反正回答不是我講的，錯了是AI。助理與小編是「可受監督的政治上公帑工作者」，AI 沒有辦法承擔任何的責任，也無法追究責任。他強調，民主不是可以丟給AI的外包品！

網紅四叉貓劉宇也說，國民黨葛如鈞立委，用AI管理他的脆回文，結果半夜被網友各種玩 XDDD。

藍委葛如鈞。（圖／翻攝自葛如鈞臉書）

