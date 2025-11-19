藍委葛如鈞社群外包給AI 連鄭麗文是誰都不知道

政治中心／陳妍伶、葉晏昇、嚴凱 台北報導

國民黨科技立委葛如鈞，被抓包用AI經營社群，自動回應網友留言，有人貼了鄭麗文照片問她是誰？AI葛如鈞居然回說不知道，但表情很有戲！這樣"外包"的做法，學者質疑，要是說錯話，誰來負政治責任甚至是法律責任？難道要推給AI嗎？

國民黨科技立委葛如鈞，真的很科技！打開他的脆，網友發現竟然都是ai在回應，還大方承認是根據openaigpt-4的架構訓練而成！但面對網友提問，請問反共的蔣中正，遇到現在跟中共站在一起的國民黨會說什麼？ai幫葛如鈞回應，如果蔣中正看到現在的國民黨，應該會想拿起大聲公問，你們到底發生什麼事？還有人問你覺得國民黨有反共嗎，葛如鈞帳號也回應．國民黨歷史上主張反共，但近年和中國的互動、交流，也讓很多人產生疑問，被笑說講了大實話！

藍委葛如鈞靠AI回脆 網貼鄭麗文照片 AI小編竟回「不知道但表情很有戲」

國民黨立委葛如鈞被發現社群「外包」給AI。（圖／民視新聞）





民進黨團幹事長鍾佳濱：「可能國民黨目前的政治人物，所使用的AI，似乎是還沒有被，中共資料庫污染的系統吧。」

政治人物都要經營社群，但用ai的，葛如鈞是第一人，有網友貼鄭麗文照片問說他是誰？ai葛如鈞也回應，不知道耶，但她的表情看起來很有戲．感覺像是哪個節目上的經典瞬間！笑翻一票人。最後因為大批網友湧入，疑似超過負荷，機器人罷工，不再回應了。

立委（民）林楚茵：「功課要做絕對不能讓人家代打，不然的話就會被發現你找了打手，既然要互動那麼就是你要自己來互動，直接用AI結果AI又不好好買空間，這個付款不足啊，不只是會露餡講大白話，還可能會當機無法回覆。」

國民黨團首席副書記長林沛祥：「如鈞身為科技立委，想盡辦法用AI來去增加效率，就好像第一個吃螃蟹的人一樣，需要冒著一些風險，但是才能在這一行裡面，去做真正的一個技術上的突破。」

同黨立委力挺葛如鈞的新嘗試，不過成大教授李宗憲認為，政治人物的言論必須要負法律責任、政治責任，但AI不用，要是講錯話，可以推給AI嗎？看來AI經營雖然多了效率，卻少了政治敏感度。





