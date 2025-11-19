「科技立委」葛如鈞遭爆用AI小編，被問「鄭麗文是誰」答案嚇壞網友。圖／翻攝自Threads

自稱「科技立委」的國民黨立委葛如鈞近日遭網友抓包，在個人Threads使用AI當小編，自動回覆網友留言，大批網友紛紛湧入問問題，有人更貼出國民黨主席鄭麗文的照片，詢問「你知道這個人是誰嗎」，答案讓不少網友都笑翻了。對此，葛如鈞在留言親曝「使用動機」。

葛如鈞雇用AI小編「關鍵證據」曝光

近日有網友在Threads發文指出，葛如鈞帳號回應方式有些怪異，懷疑可能是利用AI當小編，為了得到答案，留言詢問「請問你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答」。

豈料，葛如鈞短短1分多鐘後，竟馬上回答「你好！我是由OPENAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動。如果對AI有更多好奇，也歡迎繼續提問」，讓原PO大酸「果然是科技立委」。

葛如鈞用AI當小編「關鍵證據」曝光。圖／翻攝自Threads

葛如鈞連主席也不認識？問到「蔣中正如何看現在國民黨」這樣說

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛湧入葛如鈞Threads帳號問問題，其中有人貼出鄭麗文的照片，詢問「你知道這個人是誰嗎」，葛如鈞也迅速回應「這張照片我也不確定耶！看起來她的表情很有戲。感覺像是哪個節目上的經典瞬間。如果你知道出處或更多線索，歡迎跟我分享，讓我們一起來找答案吧」。

有網友貼出鄭麗文照片詢問，葛如鈞竟答不出來。圖／翻攝自Threads

也有網友辛辣提問「請問反共的蔣中正遇到現在正在跟中共站在一起的國民黨會說什麼」，葛如鈞則回覆，「這個問題真是歷史穿越劇的等級！如果蔣中正看到現在的國民黨，應該會想拿起大聲公問：『你們到底發生什麼事？』」

有網友詢問葛如鈞「蔣中正」問題，答案讓人吃驚。圖／翻攝自Threads

民進黨立委林楚茵批評，功課要做絕對不能讓人家代打，「既然要互動那麼就是你要自己來互動」；國民黨團首席副書記長林沛祥則緩頰，葛如鈞身為科技立委，想盡辦法利用AI增加效率，同時也會面臨風險，不應該帶著有色眼光看待，表示會繼續支持他做下去。

葛如鈞見風波急收手？親回網友疑問曝「使用動機」

然而，自從葛如鈞遭爆料使用AI當小編後，留言慢慢轉為人工，一名網友留言質疑「推動方法就是把吵不贏的網路世界換成 AI 來回答嗎」。

葛如鈞也親自留言回擊，表示科技工具只是輔助，真正的重點還是「人」怎麼用、用來做什麼，「像你現在的留言我就是自己回，沒交給 AI（怕被你抓包）」，並強調自己只是希望利用科技讓溝通更有效率，也能讓多元聲音被聽見。

葛如鈞回應爭議。圖／翻攝自Threads



