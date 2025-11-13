藍委補充保費1招進帳4千億 石崇良眼睛亮了
[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，以房租、利息、或股利等一年累計超過2萬就會收取，不過因引發民眾反彈，行政院也介入喊卡。國民黨立委賴士葆則說，自己1招送上紅包，可幫部長進帳4千多億，晚上更好睡。石崇良則說「聽到委員這樣說，我眼睛都亮起來。」不過，他也自嘲「這次學會要先跨部會協調一下。」
賴士葆今（13）日在立法院衛環委員會質詢時，提到石崇良近日的補充保費，房租加利息加股利等超過2萬就要收，「表現突槌」。但他表示，自己帶來紅包，部長一千億找不到錢，「我來替你找錢」讓你睡得著。
賴士葆說，有一招就可以進帳4千多億，就是將一千萬補充保費上限拿掉，而是無上限。他表示，大家都了解有錢人賺這麼多，當然要多幫忙一點。以退休存款族，5張、10張被收錢，當然不開心，但大老闆的現金股利，一年就超過100億，超過10億的一缸子。
賴士葆問石崇良「你敢不敢？我敢得罪有錢人、你敢不敢？」
石崇良則回應，「剛聽到委員這樣說，我眼睛都亮起來。」
藍委稱「拔有錢人的毛也不敢唉」 石崇良：要再細算
賴士葆直言，讓你眼睛更亮、晚上更好睡還打呼，去年、2024一年的現金股利總發放2.3兆，算上2.11%，就是4千8百多億，只要把一千萬的限制拿掉，小資族不會罵你，「有錢人想罵也不敢罵。」
賴士葆認為，有錢人拿了100億，多交2.11%算什麼，必要時也可以給他「惠台灣良多」的獎牌。石崇良笑說，這個晚上一定很好睡，「但我這次學會，要先跨部會協調一下。」
賴士葆說，拔有錢人的毛，他們也不敢唉。石崇良表示，這還是要再細算、確認金額。
