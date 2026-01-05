藍委要政府「譴責美襲擊委國」！矢板明夫點1關鍵曝現實面

政治中心／徐詩詠報導



長期親中的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），日前遭美方控訴長期放任毒品、犯罪分子與移民進入美國，影響美國國家安全。因此美軍在3日閃電執行「斬首行動」，在短短3小時內進入委國並活捉馬杜洛，將他帶回美國進行審判。消息曝光後震撼國際，不少委內瑞拉民眾上街慶祝這歷史時刻。不過，國民黨立委賴士葆卻在此議題上，質詢國防部「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」，還提到俄羅斯是為了保護國家，才侵略烏克蘭。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫點出關鍵，直言：「如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？」





矢板明夫在臉書指出，針對美軍在委國行動，日本首相高市早苗4日發表聲明，未正面批評美國行動，而是著眼於局勢穩定與日本僑民安全。他認為這不是價值選邊，而是現實判斷。矢板明夫解釋，日本受和平憲法制約，卻與美國有安保同盟，在此情境下，「不公開批評盟友」，就是日本能做到、也必須做到的最大限度務實。

廣告 廣告

賴士葆要政府「譴責美襲委內瑞拉」 矢板明夫舉1關鍵嘆：消耗盟友信任

馬杜洛搭乘直升機被押回美國境內。（圖／美聯社提供）





他也回頭點出台灣內部的憂心問題，在立法院內賴士葆質詢中追問政府「為何不譴責美國？」與中國官方和官媒的論調高度重疊。矢板明夫點出核心關鍵，認為：「對台灣來說，問題不在於能不能討論國際法，而在於台灣此刻是否承擔得起『對最重要安全夥伴公開指責』的代價。如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。」

賴士葆要政府「譴責美襲委內瑞拉」 矢板明夫舉1關鍵嘆：消耗盟友信任

高市早苗對於美軍行動之聲明，矢板明夫認為已做到最大限度務實。（圖／翻攝高市早苗X）

矢板明夫不諱言，國際政治從來不是道德沙龍，而是風險、實力與信任的計算。高市早苗的作法，是基於日本現實處境的務實戰略選擇；而台灣在野黨的作為，卻不斷在消耗盟友的信任，也在實質上傷害台灣的安全利益。這樣的代價，最終不會由某個政黨承擔，而是我們每一個台灣人要承受。

賴士葆要政府「譴責美襲委內瑞拉」 矢板明夫舉1關鍵嘆：消耗盟友信任

針對馬杜洛被逮，賴士葆在立院質詢國防部立場，質問：「要不要譴責美國侵略委內瑞拉？」（圖／翻攝畫面）

















原文出處：賴士葆要政府「譴責美襲委內瑞拉」 矢板明夫舉1關鍵嘆：消耗盟友信任

更多民視新聞報導

馬杜洛被美軍抓走！「曾是公車司機」掌權13年秘辛曝

川普閃電襲擊抓馬杜洛！1關鍵張益贍酸藍營：算給習面子？

馬杜洛被抓引發北京焦慮？外媒分析「中共侵台」美軍可能動作

