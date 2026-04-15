藍委要求彈劾卓榮泰 監院：研處是否符合權力分立

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（中央社記者高華謙台北15日電）去年12月國民黨立委赴監察院遞狀要求彈劾行政院長卓榮泰，國民黨立委翁曉玲今天質詢此案處理進度。監察院秘書長黃適卓說，監察院司法及獄政委員會研處中，會針對是否符合權力分立、憲政體制等提研究報告。

立法院司法及法制委員會邀請監察院列席說明立法計畫，並備質詢。

翁曉玲說，她去年12月與其他國民黨立委赴監察院遞狀，要求彈劾拒絕執行已生效法律、拒絕副署的卓榮泰，監察院是否在處理。黃適卓說，已把此案移給監察院司法及獄政委員會研處，會提研究報告，對憲政體制作相關了解。

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監察院司法及獄政委員會主秘陳先成補充，1月司法及獄政委員會幕僚已對此案程序加以研究，是否合乎權力分立，會作詳細研判。

此外，國民黨立委許宇甄質詢，前經貿辦副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場霸凌，監察院是否啟動調查。黃適卓說，已有監察委員函詢了解、調查中，不過行政機關與監察院函覆過程有必要性，行政院已啟動霸凌案調查，只要行政機關有法定釐清事實，監察院就能進入下一階段。

監察院副秘書長王增華補充，原則上函覆期限是2個月。監察業務處長黃奕元說，目前函詢行政院時間還不到1個月，行政院還沒函覆。

另外，監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容，以及監察院前秘書長李俊俋去年遭質疑濫用公務車，經監察院紀律委員會調查，依據監委自律規範決定，蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容於監察院會以口頭或書面道歉。多位藍白立委認為此案懲處太輕。

黃適卓說，紀律委員會相關懲處是依據監委自律規範決定，道歉的下一層級就是彈劾。至於為何要求道歉是有法律依據，針對一般公務員濫用公務車情形，通常都會有刑法追溯貪瀆、背信等才會進入彈劾，此標準與全國公務員一致。

黃適卓表示，已全面修正並改進監察院公務車使用規定，比照立法院公務車管理規範。

至於監察院是否有調查李俊俋。王增華說，沒有收到檢舉案。黃適卓表示，檢察官有調查簽結，李俊俋也負起責任辭職。

此外，民眾黨立委陳昭姿質疑監察院只彈劾基層、不辦高官。黃適卓說，截至今年3月底，已彈劾132案、共227人，高階人員占8成，其中法官13人、檢察官11人，且委託調查案共3809案，其中389案平反，讓人民有感。（編輯：萬淑彰）1150415