藍委要開放離島稱「兵久了變同性戀」！網火大要求道歉

政治中心／徐詩詠報導



國民黨立委陳雪生今（30）稍早在質詢過程中，因主張開放馬祖高登島觀光時，竟當場脫口上面的國軍待久了也相當寂寞，有可能「變成同性戀」。相關質詢畫面曝光後立刻引發大量網友不滿，直言在國會殿堂內，還能有這種大開性傾向不恰當的言論，認為陳雪生應該公開道歉。







陳雪生今日以「旅宿業歇業缺工振興」進行報告質詢，公開呼籲開放馬祖高登島觀光。同時他也表示希望觀光署能和國防部協調，他突然脫口島上20多名官兵相當寂寞，表示：「日子一久，同性戀都有可能啦。」讓備詢的觀光署長陳玉秀感到不可置信並當場笑出來。

廣告 廣告

藍委要開放離島稱「兵久了變同性戀」 網怒批：國會能拿性傾向開玩笑？

多數民眾認為陳雪生大失言，應公開道歉。（圖／民視新聞資料照）



相關言論曝光後引發網友不滿，痛批：「2025年的國會殿堂，還有立委在拿性傾向開玩笑？這是國民黨對性別平等的態度？還是國民黨對國軍尊嚴的態度？」認為陳雪生應就此事進行道歉，紛紛留言「立法委員的品質門檻恐怕是我國所有公職中最低的」、「低俗又沒水準」、「支持金門馬祖合併選立委」、「這種素質很中國人」、「這種人一直連選連任，選民的素質一樣爛」。





原文出處：藍委要開放離島稱「兵久了變同性戀」 網怒批：國會能拿性傾向開玩笑？

更多民視新聞報導

媒體人揭賴清德亮好牌 拿下「這」明年算大贏：1縣市藍沒機會

藍綠為五股匝道大吵！國民黨陳明義慘被嗆6字

白營為何女粉偏少？黃國昌子弟兵曝「1原因」網傻眼

