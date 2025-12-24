藍委見完國台辦回台就擋國防預算！詹凌瑀：你們薪水是台灣人給的

國民黨立委翁曉玲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委翁曉玲等7名藍委上週低調前往中國廈門，國民黨23日又聯手民眾黨於立院程序委員會4度阻擋國防特別預算條例付委審查，引發質疑聲浪。對此，媒體人詹凌瑀表示，翁曉玲前腳才見過國台辦，後腳回到台灣第一件事就是把防衛預算擋在門外，這時間點巧合到讓人頭皮發麻，不禁想問，他們領台灣人民給的薪水，但辦的事到底是為了哪一國？

詹凌瑀在臉書發文寫道，國民黨立委才剛從中國廈門回來，23日藍白聯手就在程序委員會「第四度」封殺1.25兆的國防預算。不覺得這時間點巧合到讓人頭皮發麻嗎？翁曉玲前腳才見過國台辦，後腳回到台灣第一件事，就是把台灣的防衛預算擋在門外。詹凌瑀直呼：「真的演都不演了！」

詹凌瑀指出：「王義川講的那段話，邏輯直接把國民黨打趴在地：『你們國民黨要跟美國唱反調、不想買武器，可以啊！但這要進入討論啊！』這就是最荒謬的地方。如果藍白立委覺得貴、覺得不合理，應該是讓法案進入委員會，大家好好拿數據出來吵、來刪減。結果國民黨現在的做法是「連談都不跟你談」，直接在門口把案子封殺。」

詹凌瑀續指：「這種做法只有一個理由：就是心虛，就是不敢面對民意，只敢執行『上面』的意志。現場還有個插曲超諷刺，翁曉玲看王義川背後站了一排綠委，就在那邊碎念說幹嘛帶這麼多人上台。結果王義川一句話直接回敬：『啊妳去中國不也是帶一群立委？』」

詹凌瑀直言，國民黨一邊擋「立委赴中納管」法案，擋了751次，不讓大家知道他們去中國談了什麼；另一邊回來馬上擋國防預算、擋國安法修正。美國在臺協會（AIT）才剛重申支持台灣強化防衛，藍白馬上用表決給美國看臉色。詹凌瑀直言：看著翁曉玲最後投下那關鍵的反對票，不禁想問：「你們領的薪水是台灣人民給的，但辦的事到底是為了哪一國？」

