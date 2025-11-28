藍委詢問是否參選台北市長 卓榮泰：不會

（中央社記者王承中台北28日電）國民黨立委謝龍介詢問行政院長卓榮泰是否會參選台北市長，卓榮泰今天表示，他會去投票，但不會成為市長候選人。謝龍介追問，如果總統賴清德堅持要徵召。卓榮泰表示，他會跟總統說不要。

迎戰2026地方大選，民進黨10月底已完成首波縣市長提名，針對台北市長人選，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前已赴民進黨中央遞交意願表，爭取提名，包括民進黨立委王世堅、前民進黨秘書長林右昌等人都被點名。

立法院會今天繼續進行總質詢，國民黨立委謝龍介指出，他有一個很機密的消息，要向列席備詢的卓榮泰請教，明年是否參選台北市長。

卓榮泰說，他會去投票。謝龍介追問，是否會成為民進黨台北市長候選人，卓榮泰說，他會當投票的人。

謝龍介表示，他要選台南市長也會去投票；卓榮泰則說，「你會投你自己，但我不會投我自己」。謝龍介說，你風度真好，當候選人還不投給自己，這不是輸太多就是贏太多。卓榮泰則笑說，都不是。每一個政黨在提名都有其全盤的考慮。

謝龍介再度追問卓榮泰，是否絕對不會成為台北市長候選人。卓榮泰則再一次回應：「不會」。

謝龍介指出，如果兼任民進黨主席的總統賴清德要徵召卓榮泰選台北市長。卓榮泰說，他會跟賴總統說不要。謝龍介又問，如果賴總統堅持卓榮泰參選，才能穩住民進黨在北北基桃的基本盤。卓榮泰說，總統是一位很會聽人建議跟討論決定的人。

謝龍介表示，他感覺賴總統最後一定會徵召卓榮泰參選。卓榮泰則回應：「幸好你不是總統」。（編輯：林興盟）1141128