藍委質疑中央跳過地方給補助「為選舉綁樁」 鍾佳濱駁：天方夜譚

《財政收支劃分法》修法爆中央、地方搶錢爭議，國民黨立委牛煦庭質疑，原先編列補助給地方款項，在明年度中央政府總預算中都被刪除，例如內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，被改成中央直接編列逾3.6億元補助民間團體、宗教團體，這就是中央利用補助款在為選舉綁樁。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回擊「天方夜譚」。

鍾佳濱指出，中央政府總預算超過上兆，每年給地方政府的預算，單單《財劃法》就增至8000多億元，中央統籌分配稅款是直接分給地方政府，另外一般性的補助跟計畫性的補助，也分別給地方政府和地方政府核定的競爭型計畫，這些團體也是透過地方政府來跟中央申請，而且佔的比例甚微。

鍾佳濱強調，大家應該要看的，因為這次《財劃法》再度地惡修，造成的結果就誠如新北市長侯友宜所言的，到底這次的錢權劃分有沒有符合各地方政府的需求，未來中央跟地方的事權分工是否合理，這才是關鍵。

鍾佳濱認為，目前《財劃法》再度惡修的結果，可能造成未來中央在治水預算、撥補勞健保經費的缺口，造成力有未逮，這樣的後果變成是全民要承擔，遠比這些批評所提出來的嚴重。

鍾佳濱直言，中央政府如果要透過區區地方政府的給人民團體的補助，來所謂的達成綁樁的效果，「真的是天方夜譚。」

