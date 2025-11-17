藍委質疑中油三接二期預算疑浮報百億涉官商勾結 中油董座：行政調查盼12月中完成

中油觀塘第三天然氣接收站工程接連爆出招標疑雲，繼二期外推防波堤工程被質疑預算「灌水」逾百億元後，一期建港工程也傳出疑似透過採購程序操作，讓特定廠商得標。國民黨立法院黨團今（17日）質疑涉及官商勾結，中油董事長方振仁在答覆立委質詢時表示將重啟行政調查，希望一個月內完成，期盼在12月中完成。

中油三接工程。(圖/經濟部官網)

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢，釐清預算編列與招標流程是否涉及不法。

國民黨立院黨團14日質疑三接第二期外推防波堤工程預算編列過程，引述爆料者說法指出，該工程預算原為94億元，廠商初報122億元，但中油高層認為「報價太低」，要求廠商連續四度加價，最終提高到253億元，整整多出160億元。

國民黨立委批評，行政院2021年宣布外推455公尺、工期延長2.5年、經費增加150億元，但實際決標金額卻高達253億元，導致計畫總經費暴增305億多元，與先前政府說明明顯不符，質疑可能涉及官商勾結。

中油董事長方振仁。(圖/中天新聞)

經濟部長龔明鑫表示，2024年曾有落選廠商檢舉中油三接二期招標疑涉及不法，但政風單位調查後未發現違法，已要求政風單位再次啟動調查。

針對預算暴增質疑，中油11日曾回應，招標預算並非「從百億暴增至253億」，而是兩次招標公告的預算金額皆為253億元。中油表示，外推工程委託台灣世曦公司提出概估，依物價指數、工程類比案件與市場詢價編列預算，廠商曾訪價並經公開閱覽程序，才由中油審查編列招標預算，全案招標流程皆依法進行，但將全力配合後續檢調調查。中油董事長方振仁今也表示，中油重啟行政調查，不會護短，希望一個月內完成，期盼在12月中完成。

不過《鏡週刊》17日再度爆料，指出早在2019年招標的「三接一期建港及圈堤造地工程」就疑點重重，甚至被質疑藉由採購程序操作，讓特定廠商得標。爆料者指出，該案在2019年決標前有多次重大更動、廢標與回復招標，開標到決標期間長達141天。中油在第一與第三次招標時採「不分段開標」，先公布價格再開技術標，形同讓評委在得知價格後調整技術評分，可能導致「高價廠商反而逆轉勝」。

此外該案採「最有利標」，報價僅占20%，技術評分項目繁多、可操作空間大，形同讓特定廠商有機會透過技術分超車。

