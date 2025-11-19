藍委質疑台灣詐騙第一 鄭銘謙：沒有喔！不能這樣講喔！

對於太子集團跨國詐騙洗錢案，法務部今（19）日赴立法院報告打詐成效，國民黨立法委員吳宗憲質疑，台灣詐騙是第1名！法務部長鄭銘謙激動地回應：「沒有，不能這樣講喔！」

吳宗憲在臉書表示，太子集團在台灣囂張超過6年的關鍵在於制度，因為據金管會報告，從108年起，至少10家銀行發現太子相關帳戶「很不正常」，共送出52次可疑交易通報。但調查局卻強調，做了26份金融情資報告，「並非完全不作為」。

吳宗憲則質疑，結果是6年了，這些警報沒有一件真正成為檢察官指揮偵辦的案件。原來是52次通報，加上26份分析報告，但卻是0分案。

吳宗憲今在立法院質詢時表示，2008年他去美國反洗錢的訓練，當時調查局和我一起去受訓的人都非常傑出，所以後來反洗錢調查的時候，其實台灣的績效是非常棒的，那不能這幾年開始就劣化了，「10幾年而已，不到20年！」

鄭銘謙回稱「我們還是亞洲第1名啊，我們現在是亞洲第1名啊」。吳宗憲追問「但是詐騙也是第1名！」

鄭銘謙激動地回應：「沒有，不能這樣講喔，這個…這個…委員你有數據嗎？你有數據說我們詐騙是第1名嗎？」

吳宗憲質疑：「那太子集團你怎麼樣？」鄭銘謙喊：「太子集團我們掌握了啊，我們查獲了啊，我們這個案件辦得是非常龐大…」，吳宗憲直言，「可是詐騙是民怨第一名！你去講給人民聽！」

