藍委質疑對外採購子彈貴3倍 顧立雄曝細節：不要混淆

國防部近日編列15億元預算對外採購槍彈，其中11.7億元預算將採購5.56公厘普通鋼芯彈6,200萬發，遭國民黨立委馬文君質疑是「浪費國防預算」，因為軍備局205廠生產的同款鋼芯彈單價約為6元、還曾外銷美國。國防部長顧立雄今（12日）對此澄清，現在提供給陸軍的部分，軍備局的子彈大概是16元，對外採購標價則是15.53元；然而「這兩件事無法相比」，他解釋，一個是全由國內製造，另一個則是由美方提供相關原料，「兩者不要混淆」。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

顧立雄會前受訪時強調，台美合作生產子彈合約最早是在民國94年，第二份合約則是民國101年；他說明，這跟我國軍備局自製的子彈不一樣，因為彈藥的發射藥、底火、包材以及運輸都是由美方提供，我們只負責其中彈殼、彈頭以及組裝而已。

顧立雄強調，所以這部分的合約是按照台美之間雙方的合作機制來進行，跟我們製作全彈的價格不一樣。目前軍備局提供給陸軍的子彈大概是16元，對外採購的標價則是15.53元。

「所以我想這兩個是不能夠相比的」，顧立雄指出，一個是從底火、發射藥，整個都是我方製作；另一個則是由美方來提供相關的發射藥、底火，所以可能不要把這兩件事情做混淆。

