藍委質疑福麥採購HMX炸藥案 中科院：2026年3月中旬交貨

藍委王鴻薇質疑福麥採購HMX炸藥案，中科院：2026年3月中旬交貨。（圖／陳凱貞攝）

國民黨立委今天（12日）召開記者會，質疑「福麥公司」得標國防部5.9億元RDX海掃更（俗稱旋風炸藥）採購案，甚至在3月也標下中科院1.2億元俗稱「高熔點炸藥HMX炸藥」的採購案，中科院晚間發新聞稿強調，承商來函表示可提前於2026年3月中旬交貨。

立委王鴻薇、徐巧芯，以及馬文君今日召開記者會，國防部5.9億元「RDX海掃更炸藥採購案」剛被福麥國際取得，而福麥公司今年3月甚至投標中科院1.2億元的「高熔點炸藥（HMX）」採購案，順利得標；兩起標案的炸藥採購來源一下是美國、一下是印度，福麥老闆李文慶背後到底是誰？請說清楚講明白。

王鴻薇並指出，中科院最近幾年都有發包HMX採購案，之前長期投標的兩家公司台灣波律和為民，主要營業項目就有化學、機械、航太工業等背景，不會受到質疑，不過今年得標的福麥公司，去年底才剛新增營業項目，在短短三個月就馬上打敗其它兩家專業公司。

中科院晚間針對中科院HMX炸藥採購議題，中科院表示，「奥克圖乙項(YR140023P」採購案，採購前多次洽美國原廠（BAE、SAE）均未獲同意交易，其中SAE公司覆以請本院逕洽國內代理商採購；惟查該代理商未具獨家代理權，經檢討以公告招標方式辦理招標。

中科院進一步說明，第一次開標無廠商投標流標、第二次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標、第三次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，於2024年3月12日決標。

中科院強調，決標後持續要求承商儘速取得輸出許可，承商於2025年9月30日通知已獲復美國國務院頒發許可，經駐美人員向美國國務院查證屬實。本案交貨期限為2027年4月3日，另承商來函表示可提前於2026年3月中旬交貨。



