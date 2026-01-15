藍委質疑菸酒批發商改賣子彈 綠：勿將廠商污名化

（中央社記者林敬殷台北15日電）國民黨立委馬文君日前指稱，一間曾從事菸酒批發、去年新增槍砲彈藥項目的公司，取得國防部軍備局9公厘手槍彈標案，質疑當中有鬼。對此，民進黨立委沈伯洋今天回應表示，不應僅因企業過去營業項目，就污名化投入國防產業的廠商。

馬文君表示，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻也向外採購，中間每顆價差新台幣4元。該案由「台灣禾亞國際有限公司得標」，該公司在109年成立、位於台中，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，不到半年就投標軍備局子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

沈伯洋表示，近期國民黨常以公司營業登記項目作為爆料基礎，只要找到一項與軍事無關的登記內容，就質疑其資格，但事實上，多數企業在營業登記時，往往會列出非常多項目，並不等同於實際產製能力。

沈伯洋指出，台灣過去已有大量成功的產業轉型案例，無論是成衣、製鞋，甚至原本從事衛浴設備製造的產業，後來投入飛彈、抗彈板等國防相關領域，都是既有事實。不能因企業過去的產業背景，就否定其轉型投入國防產業的可能性，也不要因此污名化真正認真的廠商。

沈伯洋說，若今天真的有採購問題，立院之前也曾就各式各樣的案件，要求國防部儘速對採購辦法做修正，並且應針對這些事項說明，一切都應勿枉勿縱，不要因為爆料，去影響到一些真正轉型及加入國防產業的廠商。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，馬文君雖然長期在國防外交委員會，但對現代國防與軍備採購的理解，似乎仍停留在「大清王國的江南製造局」思維，如今已是21世紀，即便是美軍，在軍備獲得上也早已採取更靈活、多元的模式，如同無人載具、無人機等關鍵裝備，往往並非由傳統兵工廠生產，而是來自各式新創公司，許多企業過去甚至與軍工毫無關聯，卻能在科技發展下投入國防應用。

鍾佳濱說，台灣在全球國防科技發展趨勢下，國防部開放多元管道取得新型軍備，正是順應現代戰場型態的必要作法。軍備獲得必然走向多元與新興，若仍以清朝式、單一兵工體系的想像來看待現代國防採購，只會錯失產業升級與戰力提升的機會。（編輯：翟思嘉）1150115