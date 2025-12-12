藍委質疑裝修商得標中科院炸藥採購 中科院：已獲美國務院出口許可、明年3月中交貨

HMX炸藥為綜合性能優良的高熔點炸藥，穩定性高，又被稱為「女王陛下」炸藥，常用於軍事用途。資料圖為時任中科院院長張忠誠2023.6.24率一級主管前往中科院屏東鵬園院區（九鵬基地）推進劑研製廠主持「拌鑄藥產線啟用典禮」。中科院



針對國民黨立委王鴻薇等今天（12/12）召開記者會，指「福麥公司」去（2024）年底才新增化學原料批發營業項目，今年初就打敗專業公司得標中科院1.2億元俗稱「女王陛下」的炸藥（HMX）」採購案，中科院表示，該案「奥克圖乙項(YR140023P)」採購案，第3次開標僅有一家投標，經確認承商「福麥」已取得美國國務院出口許可，並可提前於2026年3月中旬交貨。中科院也說明，針對原料採購以原廠優先，其次找國內合格指定代理，若無法滿足上述條件再以公告招標方式辦理；另外，中科院駐美人員亦交叉查證輸出許可作業進度，以更為嚴謹的採購程序防杜弊端。

軍方人士說明，單體化學式為 C4H8N8O8的HMX，為高熔點炸藥（High Melting Explosive）的縮寫，也被稱為「奧克圖」或「奧克托今」，是公認綜合性能最優良的單質炸藥，具有高密度、高能量、熱安定性良好等多重優點，因此其也被暱稱為「女王陛下（Her Majesty's Explosive）」，HMX在軍事、礦業、石油工業等領域廣泛被採用

HMX炸藥在軍事領域常被用於高爆彈頭等。資料圖為中科院研製的天弓一型飛彈資料圖。空軍防空部2020.7.15於三軍聯合火力打擊實彈射擊操演中實彈射擊天弓一型防空飛彈，攔截模擬敵機目標。國防部

中科院今天下午針對中科院HMX炸藥採購發布新聞稿說明，中科院指出，「奥克圖乙項(YR140023P)」採購案，採購前多次洽美國原廠（BAE、SAE）均未獲同意交易，其中SAE公司覆以請本院逕洽國內代理商採購；惟查該代理商未具獨家代理權，經檢討以公告招標方式辦理招標。

中科院進一步說明，第一次開標無廠商投標流標、第二次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標、第三次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，於114年3月12日決標。

中科院強調，決標後持續要求承商（福麥公司）儘速取得輸出許可，承商於民國114年（2025年）9月30日通知已獲復美國國務院頒發許可，經駐美人員向美國國務院查證屬實。本案交貨期限為民國116年（2027年）4月3日，另承商來函表示可提前於民國115年（2026年）3月中旬交貨。

中科院也說明，針對原料採購以原廠優先，其次找國內合格指定代理，若無法滿足上述條件再以公告招標方式辦理；另外，中科院駐美人員亦交叉查證輸出許可作業進度，以更為嚴謹的採購程序防杜弊端。

