藍委質疑院版財劃法未公開縣市分配數 侯友宜：中央地方合作才是人民之福

〔記者黃政嘉／新北報導〕行政院今天預計召開行政立法協調會報，討論財劃法修法及年金改革等議題，對於「院版財政收支劃分法修正草案」，藍委質疑政院目前仍未公開各縣市在新公式下的分配數字，新北市長侯友宜今也強調中央應公布試算結果，給大家充分討論，中央跟地方一起合作，才是人民之福。

侯友宜今出席新北市「永和大陳公辦都更案單元六」公辦都更案開工典禮，媒體聯訪提問「財劃法」本週料將展開攻防，中央目前還沒公布分配數字，會不會覺得是黑箱問題？侯友宜回應，中央應把這一次財劃法的試算結果公布給大家做充分地討論，尤其像新北市人均預算已經最少了，在人口指標裡面，又把權重從45％降到18％，有時候看表面數字不準，應該公布出來讓大家清楚。

侯友宜並表示，充分地討論完後，大家就並肩作戰往前走，因為這個都是人民的納稅錢，唯有中央跟地方一起合作，談出一個最適合讓地方能夠發展、中央也能夠做事，這才是人民之福。

