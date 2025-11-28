藍委質疑「人工生殖法」修法停滯 衛福部允脫鉤版年底送審

現行《人工生殖法》僅限異性婚姻夫妻使用人工生殖技術，單身女性與同性伴侶皆遭排除在外，另外，否開放代理孕母更存在爭議。國民黨立委陳菁徽28日質詢行政院長卓榮泰提到，人工生殖法修法停滯不前。衛福部長石崇良承諾「脫鉤版本」將於年底前送進立院審議。

代理孕母與《人工生殖法》修法爭議延續多年，現行《人工生殖法》僅限異性婚姻夫妻使用人工生殖技術，單身女性與女性同性伴侶皆被排除，而是否開放代理孕母更長期存在倫理、子女權益及孕母保障等爭議。

衛福部於去年研訂《人工生殖法》修正草案時，在最後關頭宣布將代理孕母議題脫鉤處理。前衛福部長邱泰源也承諾，脫鉤處理後的《人工生殖法》草案將於本會期今年8月底前送立法院審議。

國民黨立委陳菁徽今日在總質詢時表示，至今仍未看到修法草案，質疑進度停滯不前。

行政院長卓榮泰回應，行政院支持將人工生殖的適用對象擴大至同性婚姻伴侶與單身女性，相關立場從未改變。他表示，目前仍在積極尋求更大社會共識，衛福部前後任部長皆持續推動，待共識成熟後即會送出法案。

衛福部長石崇良表示，代理孕母仍是目前社會分歧最大之處，因此衛福部已將相關議題脫鉤處理，承諾今年底前完成程序並送交立法院審議。石崇良說：『(原音)跟委員報告我們之前這個有預告過，那當然多數的意見分歧，還是在這個代理孕母，如果脫鉤的版本的部分(陳菁徽：我從一開始放的影片就是脫鉤)脫鉤版本目前已經在行政院，應該在年底之前就會完成。(陳：好，那現在11月就是兩個月內，你們預計從行政院送來立法院?) 是。』

陳菁徽強調，人工生殖法修法延宕，造成願意生、想生的族群遲遲等不到制度補強，尤其是單身女性與女同志家庭，無法使用人工生殖、也無法申請政府補助，已形成「制度性阻礙生育」。她要求行政院務必加速審查，並明確說明送審時程。(編輯：宋皖媛)