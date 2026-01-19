藍委質詢鄭英耀台獨頑固份子 范雲質疑不應該隨中國國台辦起舞

藍委今日在立法院教文會質詢國台辦列鄭英耀為台獨頑固份子， 民進黨立委范雲質詢時表示，她非常不認同，認為不應該隨著國台辦起舞。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕中國國台辦日前將我國教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」名單，鄭英耀回應「我是優雅的台灣人」。立法院教育委員會今(19)日安排教育部進行「營養午餐和校事會議」專題報告，國民黨立委葛如鈞質詢鄭英耀時要他當優雅的教育部長並有所質疑。民進黨立委范雲質詢表示，聽到國民黨立委據此對鄭英耀有所質疑，她個人非常不能認同，如果隨著國台辦起舞，「回過頭來質疑我們的部長，那不就達到國台辦的目的？」

廣告 廣告

立法院教文會今日安排教育部對營養午餐和校事會議進行專題報告，在藍委要求下，教育部長鄭英耀親自出席報告和備詢，藍委葛如鈞卻質詢國台辦將鄭英耀列台獨頑固分子一事，且據此質疑鄭英耀。

鄭英耀12日接受本報記者訪問，首度公開表示，「我是優雅的台灣人」，對於「壞鄰居(中國)」冠上的名稱，他會一笑置之，無憂也無懼，不會影響他對教育專業的堅持，也不會動搖他依法行政、依教育基本法推動人才培育的立場，仍會本於「教育基本法」賦予的責任，培養新世代具備國家意識、熱愛台灣、珍惜中華民國，同時能夠深耕本土、放眼國際。

范雲表示，她認為部長的回應非常好，對於「壞鄰居(中國)」冠上的名稱會一笑置之，定位自己是優雅的台灣人，謹守「教育基本法」，是最好的防禦。

范雲也表示，當時接受記者訪問時，她即回應，依國台辦的標準，全台灣的人都會是台獨頑固分子，因為中國有任意的標準，所以不應該隨著國台辦起舞，國民黨委員拿這個來質詢，她非常不能認同。

立法院教文會安排教育部對營養午餐和校事會議進行專題報告，藍委要求教育部長鄭英耀親自報告，卻有藍委質詢國台辦將鄭英耀列台獨頑固份子。 (記者林曉雲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

基隆綠營美女刺客拚議員 推朱書昕、吳巧瀅搶攻暖暖、中山

被趕回中國後狂吃台灣豆腐！中配恩綺當街遭公安帶走 直播中嚇哭...

獨家》開鍘武統中配再+1！「關關」被廢止居留許可

關稅談判團隊返台卓榮泰親接機 鄭麗君：台灣已成世界關鍵力量

