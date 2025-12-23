藍委赴中又「4度擋國防預算」 AIT直接拜會藍高層說話了

即時中心／徐子為報導



上週7藍委赴中參加台商活動，被質疑中國透過該活動，傳話擋國防預算、國安法案，尤其翁曉玲昨天就預告要續卡，果然今（23）日立法院程序委員會四度攔下國防特別條例排案。正值此敏感時機，美國在台協會（AIT）今公布副處長梁凱雯（Karin M. Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面照片，並重申「美國支持台灣強化防衛能力」。





據了解，近期中國以廈門市台商協會成立33年為名，邀前國民黨副主席蔣孝嚴，以及林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等7藍委與會，外界質疑，這是中國想確保國防特別條例、國安法案不會通過。而藍白今天則是第4度在立院程序委員會封殺總規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。



AIT在臉書粉專表示，副處長梁凱雯與李乾龍、張榮恭會面，強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。會談期間，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。梁凱雯與李乾龍和張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

