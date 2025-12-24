藍委赴中回來後「再度封殺國防預算」！她怒：被抹紅剛好而已

政治中心／黃韻璇報導

國民黨立委翁曉玲等7人近日赴中引發爭議，翁曉玲還嗆聲「會擋下《國防特別預算條例》」，23日立法院召開程序委員會，國民黨與民眾黨團聯手，第四度阻擋國防特別預算條例付委審查。科技專家許美華就怒轟，「藍白立委真的不要一直靠北被別人抹紅！說你們是紅的，真的只是剛好而已！」

許美華23日深夜發文表示，就在翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、邱若華、呂玉玲及涂權吉七位藍委，在上週末被發現偷偷跑去中國，引起輿論譁然之後，果不其然繼續執行國台辦交付任務。她統計，至今「8年1.25兆國防特別預算被擋4次」、「行政院版《財劃法》被擋5次」、「立委赴中國需申報國安法案被擋767次」。

許美華怒轟，「你們看看自己，盡做這種賣台弱台的爛事，不須要別人抹紅，藍白背後的顏色根本就是紅的吧？其實，藍白立委要撇清被抹紅疑慮很簡單，只要願意通過國安法案、好好審查國防預算就可以了。但是藍白立委偏偏反其道而行，到底是收了錢？還是吃甜點小辮子被抓到？還是真心想做中國人、因此不惜一切要為祖國賣命？總有原因吧？自己選一個吧！」

立法院國民黨團與民眾團23日第四度阻擋國防特別預算條例付委審查。（圖／記者詹宜庭攝影）

許美華指出，過去幾個月，連美國AIT都跳下來跟藍白溝通，幫忙推包括「台灣之盾」、加強台灣防衛韌性的國防特別預算；但是到至今為止，顯然藍白還在硬擋，而且是完全不願討論的蠻橫態度，弱化台灣國防意圖路人皆知。最後許美華也呼籲，「執政黨行政團隊和各級民代，趕快下鄉宣講行動，跟選民面對面溝通說明藍白立委的惡行，為什麼行政權需要硬起來對抗。」

許美華表示，最近各種民調都顯示，台灣有超過半數、甚至更高的比例選民支持增加國防預算、強化台灣的防衛戰力，但是很多人都不知道藍白立委正在國會破壞、弱化台灣的防衛體系。因此，讓各地基層民眾知道立法院正在發生什麼事非常重要，請執政黨用面對大選的規格，規劃行政團隊各部門官員、地方立委、議員接力下鄉宣講。

許美華建議，國防預算被刪，國防軍事單位最清楚後果，就由國防相關官員下鄉去控訴藍白立委惡行；教育經費被刪，就由教育部官員去宣講受波及效應；年改被阻擋會影響什麼、健保衛生長照房租補貼福利被刪預算會影響誰，也拜託相關單位行政官員，自己站出來去跟台灣選民溝通。她認為，行政官員、各級民代一波接一波的大聲去宣講，自然會有很多選民幫忙把聲音傳出去，「爭取更多台灣人跟執政團隊站在一起，守護我們的家園」。

