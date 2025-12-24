藍委赴中回台「再度封殺國防預算」！許美華批「盡做賣台弱台爛事」：說你們是紅的「真的剛好而已」...喊話執政團隊「下鄉宣講」：讓各地民眾知道立院發生什麼事

國民黨立委翁曉玲等7人，上週前往中國參與台商活動，引起爭議；立院昨（23日）召開程序委員會，國民黨與民眾黨團聯手，第4度阻擋《國防特別預算條例》付委審查。對此，反紫光成員許美華就怒批，「藍白立委真的不要一直靠北被別人抹紅！說你們是紅的，真的只是剛好而已！」

許美華昨日深夜於臉書發文指出，就在國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、邱若華、呂玉玲及涂權吉7位上週末被發現偷偷跑去中國，引起輿論譁然之後，「果不其然繼續執行國台辦交付任務」。她統計，至今「8年1.25兆國防特別預算被擋4次」、「行政院版《財劃法》被擋5次」、「立委赴中國需申報國安法案被擋767次」。

許美華批評，「你們看看自己，盡做這種賣台弱台的爛事，不須要別人抹紅，藍白背後的顏色根本就是紅的吧？」她表示，其實，藍白立委要撇清遭抹紅疑慮很簡單，「只要願意通過國安法案、好好審查國防預算就可以了」。

許美華質疑，「但是藍白立委偏偏反其道而行，到底是收了錢？還是吃甜點小辮子被抓到？還是真心想做中國人、因此不惜一切要為祖國賣命？」她嘲諷，「總有原因吧？自己選一個吧！」

許美華接續點出，過去幾個月，連美國在台協會（AIT）都出面跟藍白溝通，幫忙推包括「台灣之盾」、加強台灣防衛韌性的國防特別預算，「但是，到今天為止，顯然藍白還在硬擋，而且是完全不願討論的蠻橫態度，弱化台灣國防意圖路人皆知」。

許美華紀錄藍白昨日於立院的「惡劣行徑」，所有法案，都要先經過程序委員會排定議程才會進入院會一讀，然後交付委員會審查，「現在藍白直接在程序委員會就表決暫緩列案，就是讓執政團隊法案進不了提案系統」。

許美華說，藍白立委就是繼續利用優勢人數，在程序委員會就擋下國防特別預算、立委赴中需申報的國安法案和《財劃法》政院版本。她說明，程序委員會投票，雙方9:9平手，主席翁曉玲投下反對票，繼續在第一關程序委員會，就擋下對台灣國安、國防的重要法案。

許美華也列出反對票的9+1位藍白立委名單，「中國國民黨立委：翁曉玲、陳永康、羅智強、林沛祥、涂權吉、林倩綺、盧縣一、葛如鈞、陳菁徽；民眾黨立委：劉書彬」。

許美華強調，「這個9+1名單中，雖然只有一位白黨立委，但一起譴責民眾黨絕對沒有冤枉草堂立委」。她說明，最近藍白聯手擋重要法案，幾乎都是派白營立委出來提案，「而民眾黨也願意乖乖聽話配合，充當弱化台灣國防國安的幫兇」。

許美華直指，昨日負責提出「暫緩列案」的立委，就是民眾黨劉書彬。最後，許美華呼籲，「請執政黨行政團隊和各級民代，趕快下鄉宣講行動，跟選民面對面溝通說明藍白立委的惡行，為什麼行政權需要硬起來對抗」。

許美華表示，最近各種民調都顯示，台灣有超過半數、甚至更高的比例選民支持增加國防預算、強化台灣的防衛戰力，「但是，很多人都不知道藍白立委正在國會破壞、弱化台灣的防衛體系」。

許美華點出，「讓各地基層民眾知道立法院正在發生什麼事，非常重要！」她喊話，請執政黨用面對大選的規格，規劃行政團隊各部門官員、還有地方立委、議員，開始接力下鄉宣講。

許美華提議，國防預算遭刪，國防軍事單位最清楚後果，就由國防相關官員下鄉去控訴藍白立委惡行；教育經費遭刪，就由教育部官員去宣講受波及效應；年改被阻擋會影響什麼、健保衛生長照房租補貼福利被刪預算會影響誰，也拜託相關單位行政官員，自己站出來去跟台灣選民溝通。

許美華呼籲，行政官員、各級民代，一波接一波的大聲去宣講，自然會有很多選民幫忙把聲音傳出去，「爭取更多台灣人跟執政團隊站在一起，守護我們的家園」。她表示，這件事，公民自發力量有其極限，需要政府、政黨資源用力做下去，「這是關乎台灣未來的大事，真的拜託執政黨行政團隊和民代了！」

（圖片來源：三立新聞、許美華臉書）

