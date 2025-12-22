藍委赴中惹議卻喊「抹紅」 鍾佳濱反問：坦蕩就別怕報備

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 媒體報導，7名藍委赴中恐是向中共「接旨」擋國安法案，國民黨立委吳宗憲指稱現今通訊軟體發達，「領旨不必親赴中國」。對此，民進黨團今（22）日回應指出，相關說法避重就輕，真正的問題在於是否願意對社會公開說明赴中行程，並支持赴中報備的制度化機制。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，若真如吳宗憲所言，可以透過通訊軟體「領旨」，那相關人士也大可聲稱自己只是遭到「詐騙」。他指出，過去國民黨立委密集前往中國交流，尤其國民黨團總召傅崐萁多次以大編制率團與中國台辦人員接觸，在台灣社會早已有極差觀感。

「浩浩蕩蕩去是一種方式，偷偷摸摸去才是最可怕的」，鍾佳濱直言，至今仍有多位立委不願向社會清楚交代赴中交流的次數與內容。他並提醒，2024年曾發生國民黨立委在立法院議場投下關鍵表決票，事後卻被查出當時人正在中國參加少數民族交流活動，甚至連表決都能委請他人「代按」，正凸顯赴中行程缺乏透明機制的嚴重問題。

鍾佳濱強調，如果真的是坦坦蕩蕩，為何害怕社會知道？又為何一再阻擋立委赴中報備制度？他指出，正因為過去已有多起爭議案例，才更需要制度化管理，而非一概以「抹紅」帶過。

民進黨團書記長陳培瑜則回應，呼籲藍白不要再把司法拖進政治操作之中。她強調，司法不該被拖進政治泥巴，若藍白要進行政治算計、政治操弄，那是政黨選擇，但不應玩弄司法，導致人民對司法失去信心。

陳培瑜指出，藍白近期因不滿違憲判決結果，轉而控告大法官職務怠慢，令人質疑其對憲法法庭與司法獨立的基本態度。她反問，若不接受憲法法庭的審理結果，又如何期待人民相信法院能獨立審判？

副書記長張雅琳則表示，吳宗憲若要自證清白，最簡單的方式就是把話說清楚。她直言，「如果沒做壞事，在怕什麼？」並要求相關立委清楚交代每次赴中見了誰、行程內容為何。

張雅琳也重申，民進黨團要求的並非限制立委行動，而是支持《兩岸人民關係條例》修法，建立赴中報備制度，讓相關法案能順利離開程序委員會，進入各委員會實質審查，以回應社會對國安與透明度的期待。

