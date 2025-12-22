藍委赴中接旨？綠委曝「廈門台商協會背景」：若問心無愧就別擋國安法案

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團召開「國民黨不要再擋赴中報備、國防軍備」記者會。（圖／記者詹宜庭攝影）

針對多位國民黨立委赴中國廈門參加台商活動，傳出「接旨」反對軍購特別預算案一事，民進黨立法院黨團今（22日）召開「國民黨不要再擋赴中報備、國防軍備」記者會。黨團書記長陳培瑜指出，外界關注翁曉玲此次前往的「廈門台商協會」究竟是什麼樣的組織，該協會與「習家班」勢力關係密切。但她強調，翁曉玲是中華民國的立法委員，應該遵循的是中華民國的利益與制度，而非他國的立場，呼籲若真的問心無愧，就應儘速推動並通過「赴中報備法案」及「國防採購預算案」。

國民黨立委林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲與涂權吉等7人20日前往中國出席「廈門台商協會33周年慶」，目前皆已返台。這7人中，林思銘擔任立法院財政委員會及修憲委員會召委；翁曉玲則是司法及法制委員會召委、程序委員會召委，並為修憲委員會成員；葉元之參與教育及文化委員會及修憲委員會；邱若華任職交通委員會；鄭正鈐與呂玉玲分別在經濟委員會；涂權吉則為社福及衛環委員會、程序委員會與修憲委員會成員。

黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團點名這7位赴中的國民黨立委，不論是與台商互動，還是與中國國台辦人士接觸，如果真的未接受任何指示，明天程序委員會就看他們實際作為，是否願意將「赴中報備法案」與「軍購特別預算法案」納入審查程序。此外，未來《兩岸人民關係條例》修正草案中針對「立委赴中納管」的法案，將送交內政委員會審查，而軍購特別預算則將於外交及國防委員會逐條審查，但這7名國民黨立委都不在這兩個相關委員會中，「到底是不是刻意避嫌，令人好奇」。

陳培瑜則指出，明天中午即將召開程序委員會，過去每當表決票數相同時，翁曉玲總是站在國民黨立場，擋下國防預算、院版財劃法及國安相關法案。截至目前為止，國安法案已被擋下751次，「就看明天是否還要繼續擋案」。

陳培瑜強調，外界關注翁曉玲此次前往的「廈門台商協會」究竟是什麼樣的組織，該協會與「習家班」勢力關係密切。該協會會長韓螢煥曾表示「新一屆理事要跟緊國家戰略，堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」她質疑，「翁曉玲妳身為中華民國立委，妳究竟遵守誰的立場？若問心無愧，就請正面回應社會質疑，儘速通過赴中報備法案與國防預算案。」

