藍委赴中被疑反嗆「沈父器官還健在？」...沈伯洋砲轟：對平民講低俗言論，心虛到只剩下人格毀滅一招

近日國民黨多名立委低調赴中參加台商活動，據傳與中國高層見面，目的是確保藍營擋住1.25兆國防預算；國民黨立委吳宗憲今（22日）回應質疑，稱綠委很多家人也在中國賺錢，更酸「沈伯洋父親的器官還健在嗎？」引發劇烈爭議。對此，民進黨立委沈伯洋發文再次闢謠，父親早聽勸告，2019年後不再前往中國，自己則是2024年才從政。他也開轟，拿平民身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，是不折不扣的低俗言論，他們對於自己赴中的正當性，已心虛到只剩下人格毀滅一招。

針對藍委在北捷案發生時集體赴中，沈伯洋指出，國民黨無法解釋，為什麼在台灣面臨重大爭議的敏感時刻，非要選擇奔向中國；面對大眾合理的政治質疑，他們唯一的應對方式，竟然是問候立委家人的健康來詛咒、造謠、轉移焦點。



沈伯洋直言，要請國民黨委員聽清楚：



1. 我老爸沒有預算審查權。



2. 我老爸沒有在見王滬寧。



3. 最惡劣的是你們還在造謠。我父親早在2019年後，就在我的勸告下不再前往中國，然後我2024才從政。



沈伯洋痛批，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，他們對不起在中國的被害者，你們對不起這個國家，「這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。看來你們對於自己赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招。」



沈伯洋質疑，身為立法委員，如果連做人的底線都守不住，要如何守護這個國家？在中國鋪天蓋地指定追殺他時，講出這種言論，還一直擋他的赴中報備法案，「要嘛就是你跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，自己選一個。」

(圖片來源：三立新聞網)

