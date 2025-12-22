藍委赴中見台商 傳國台辦要求阻擋這「兩法案」

國民黨立委翁曉玲等國民黨立委週末赴中參加「廈門市台商協會成立卅三年」，國台辦官員也有到現場與會。 圖：翻攝翁曉玲臉書

[Newtalk新聞] 中國近期透過廈門台商協會活動，廣邀國民黨立委赴中。根據了解，被點名參與的立委有國民黨立委林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉七人，委員涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦也派官員南下，希望了解台灣「內部情勢」，以確保國防預算、國安法案不會通過。

根據《自由時報》報導，此次活動是中方以「廈門市台商協會成立卅三年」為名，邀請國民黨副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨桃園市議長邱奕勝、以及林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉在內國民黨立委與會。

其中，翁曉玲是立院司法法制委員會召委、程序委員會召委、修憲委員會成員；林思銘是財政委員會召委、修憲委員會召委；葉元之是教育文化委員會、修憲委員會成員；邱若華是交通委員會成員；鄭正鈐、呂玉玲是經濟委員會成員；涂權吉是程序委員會、修憲委員會、社福衛環委員會成員。

對於此次活動，《自由時報》引述知情人士透露，北京上週透過多個管道，希望邀國民黨立委前往中國。主要是在了解行政院宣佈「拒絕副署」法案後之「島內情勢」，並希望國民黨「務必確保」國防特別採購、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

一位熟悉中共情勢官員昨（21）日表示，廈門市台商協會會長是韓瑩煥，此次廈門台協會長換屆，韓將續任，而且韓接掌中共組織台企聯會長的呼聲很高。除此之外，根據我方掌握，國台辦這次派層級較低的國台辦經濟局副局長南下，而非國台辦主任宋濤。

面對赴中質疑，翁曉玲昨日表示，她與幾位同事們自費參加活動，卻被民進黨抹黑；葉元之則說，參加廈門的台商活動，卻被講成是擋軍購，完全是瞎掰故事。

