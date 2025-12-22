藍委赴中見台商、國台辦官員也到場！國民黨稱被抹紅挨批吃相難看

國民黨立委翁曉玲等國民黨立委週末赴中參加「廈門市台商協會成立卅三年」，國台辦官員也有到現場與會。 圖：翻攝翁曉玲臉書

[Newtalk新聞] 中共近期透過廈門台商協會活動邀請國民黨立委赴中，包括國民黨立委翁曉玲等多位藍營立委都低調前往中國廈門。我方也掌握，國台辦有派經濟局副局長與會。對此，台灣基進秘書長吳欣岱在臉書發文寫道，台灣國會諸多動盪，加上近日發生的恐怖攻擊事件，身為民意代表，應該取消私人行程與台灣人民共同度過，廈門台商協會有什麼重要的，讓這幾位立委背負拋棄民眾的罵名也要前往？更荒謬的是，中國國民黨竟然還召開記者會，控訴他們是被「抹紅」。

吳欣岱指出：「事實上，根本不存在『抹』紅這種事。因為廈門台商協會，從裡到外都是紅通通的，讓我一個一個講給大家聽。表面上，『廈門市台灣同胞投資企業協會』看似一個民間的商業團體，但官方章程卻明晃晃地寫出其政治目標為『推動和平統一』，而組織架構亦顯示其接受廈門市人民政府台灣事務辦公室（業務主管單位）的業務指導及監督管理，是一個中共對台進行身分掩護接觸與組織發展的重要網絡。」

吳欣岱續指，或許有人聽過在很多判決書中出現的「廈門四辦」廈門市人民政府第四辦公室，即為中共解放軍總政治部聯絡部設立的情報機關，之前已多次藉由情資單位滲透廈門台商，也有人員被台灣法院判刑確定。前不久在內湖清白里的里長選舉，發放中國快篩給選民，遭以反滲透法起訴的嫌疑犯，就與廈門有密切往來，中國快篩也是從廈門台商那裡取得。去年判決出來，在職期間收受上萬元美金賄賂的軍聞社中校孔繁嘉也是引介軍職人員赴境外旅遊，為廈門四辦創造吸收機會。

吳欣岱接著提到，整理多起相關的案件發現，所謂的「廈門台商協會」和「廈門四辦」是互為表裡的關係，透過台商協會對外開放的商業機會、人脈交流降低目標的戒心，再借機遂行統戰部門更深層的情報與政治目的。只能說「翁曉玲這個傢伙，跟台商沒什麼關係，但跟統戰關係可大了！」無論他是去做什麼的，中國國民黨的記者會，要控訴別人抹紅，只能說是「此地無銀三百兩，吃相難看」。

