藍委赴中見台商 國台辦官員也到場 陳玉珍證實「非常正常」

〔記者林欣漢／台北報導〕中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。我方掌握，國台辦有派經濟局副局長與會，對此，國民黨立委陳玉珍證實，每一次台商協會都會有國台辦的官員到各地去，這是經濟局負責的事務，會視規模大小決定何種層級的人過去。以廈門為例是個大會，席開1、200桌有1、2千人，一定會有國台辦的人參加，因為他們是負責台商系統的溝通，這是非常正常的事情。

陳玉珍表示，廈門台商協會每年都在此時舉辦活動，這就是一個很單純的關心台商，沒有鬼鬼祟祟，就算去中國大陸也是光明正大，沒有什麼不可告人之事，非常正當，不會因為民進黨要扣帽子就退縮。兩岸的關係兵兇戰危，需要很多人的努力去融冰，美國也不希望台灣與大陸之間完全斷絕往來，有人願意來溝通協助台商台胞就學、經商等各方面的協助，若兩岸一直斷絕往來，對台澎金馬的處境反而不會比較好。

廣告 廣告

被問到國台辦是否有派人與會，陳玉珍說，每一次台商協會都會有國台辦的官員到各地去，這是經濟局負責的事務，會視規模大小決定何種層級的人過去。以廈門為例是個大會，席開1、200桌有1、2千人，一定會有國台辦的人參加，因為他們是負責台商系統的溝通，這是非常正常的事情。

國民黨文傳會主委吳宗憲也說，當地的公務機關派人出席各項會議，這都是常態，台灣也是這樣，他過去擔任檢察官時，接待各國的檢察官，政府一定會派人。另外，從邏輯面思考，如果要下達重要機密指令，會在餐會上做嗎？通訊軟體等都可以，為何要公開在現場做？自己去其他國家的台商活動，當地的市政府、參眾議員通常也會在場，因為他們也關心經濟運作的順利，吃飯遇到不代表接受任何指令。

【看原文連結】

更多自由時報報導

多名藍委赴中見台商 國台辦官員也到場

獨家》7藍委赴中「接旨」擋國安法案？國台辦已派官員赴廈門

封殺報備法案700多次！ 民進黨轟藍委集體赴中：鬼鬼祟祟怕什麼？

多名藍委赴中 國民黨：民進黨整天在搞抹紅供應鏈

