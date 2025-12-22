藍委赴中遭酸賣台！吳宗憲反問「沈伯洋父親器官還健在?」 沈伯洋怒：惡毒嘲諷

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘等人上周赴廈門參加台商活動，引起外界質疑是去接旨？對此，國民黨立委、文傳會主委吳宗憲今(22)日反問，「為何藍委赴中就變賣台？民進黨還宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」而沈伯洋則回擊，面對大眾合理的政治質疑，他們唯一的應對方式，竟然是問候立委家人的健康來詛咒、造謠、轉移焦點。

對於被點名，沈伯洋表示，國民黨無法解釋，為什麼在台灣面臨重大爭議的敏感時刻，非要選擇奔向中國。面對大眾合理的政治質疑，他們唯一的應對方式，竟然是問候立委家人的健康來詛咒、造謠、轉移焦點。「國民黨委員請聽清楚，我老爸沒有預算審查權；我老爸沒有在見王滬寧；最惡劣的是你們還在造謠。我父親早在2019年後，就在我的勸告下不再前往中國，然後我2024才從政。」

沈伯洋怒批，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，「你們對不起在中國的被害者，你們對不起這個國家」，這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。認為藍營對於赴中的正當性，已經心虛到只剩人格毀滅這一招。身為立法委員，如果連做人的底線都守不住，要如何守護這個國家？在中國鋪天蓋地指定追殺他的時候，講出這種言論，還一直擋他的赴中報備法案，「要嘛就是你跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，自己選一個。」

