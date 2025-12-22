藍委赴中「接旨擋下國安法案」？國民黨怒批：自由時報亂寫小說編故事

近日國民黨立委陳玉珍等人到對岸廈門出席台商協會成立活動，《自由時報》指稱為共產黨邀請，確保藍委奉命阻擋國安相關法案。國民黨今（22）日上午召開記者會反擊《自由時報》及民進黨的質疑，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，《自由時報》發獨家稱國民黨立委到廈門是為接旨擋國安法案，完全是毫無證據與查證的小說情節，愛怎麼寫就怎麼寫，完全是隨意亂編故事。

吳宗憲指出，先前國民黨針對《自由時報》「鄭習會三條件」報導，已發律師函要求撤下報導與道歉，但該報仍我行我素，無視新聞倫理，自甘為政黨打手，他要嚴厲譴責配合執政黨操作假新聞的媒體，完全背棄媒體第四權的社會責任。吳質疑，既然綠營認為對岸是敵人，為何《自由時報》總可以拿到所謂對岸的機密訊息？到底誰才是中共同路人？抑或證明這就是為了政治鬥爭編造的假訊息。

吳宗憲表示，當前通訊軟體發達，訊息早已無須面對面傳達，《自由時報》報導毫無邏輯可言，只是為了抹紅的爛劇本。綠營這次又重複立委王義川模式的一條龍式操作，先借由媒體上色所謂中共同路人，指控賣台後再用國安之名政治打壓。他說，正因為兩岸之間貿易往來頻繁，國人去大陸經商，民進黨無法提供協助，在野黨才去瞭解台商需求，政府卻大肆抹紅，民進黨治國無能、抹紅全能，他要求執政黨停止藉由綠媒側翼造謠抹黑，無底線鬥爭在野黨。

陳玉珍則表示，《自由時報》稱她在對岸可能被交付神秘任務，又說藍委「鬼鬼祟祟赴中有何不可告人之事？」相關報導沒有任何求證、完全不實。陳強調，兩岸往來密切，台商、台胞有事求助民進黨政府卻不得其門而入，賴政府沒有能力處理大陸事務，對於願意協助台生、台商的民代，卻扣上大帽子，國民黨關心台商非常正當，毫無不可告人之處，就算去中國大陸也是光明正大，也絕不會因民進黨扣帽子而退縮。

