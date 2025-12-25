藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可

首次上稿 12-25 22:58更新時間 12-26 06:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕翁曉玲、林思銘等7名國民黨立委近日赴中國廈門，引發爭議，民進黨批評是「赴中領旨亂台」。行政院院會今(26日)將通過「兩岸人民關係條例」修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

黨政人士表示，各政府機關已依兩岸條例提出涉密人員名單，但立法院至今卻拒絕依法配合，但立委不僅參加機密會議，接觸的國防、外交國安機密，遠比現行納管的直轄市長、縣市長還多，在中國加緊對台滲透統戰，不斷籠絡利誘下，卻有立委在立院會期中到對岸，「說去就去」，引發民眾疑慮與不安，「國會自治不應超越國安」。

據了解，此次兩岸條例修法集中在人流管理，所有公務員赴中都會納管。根據現行規定，簡任11職等以上公務員須向內政部申請許可，否則處2萬元以上10萬元以下罰鍰；修法後，納入10職等以下、未涉密的基層公務員，未來須原單位同意，違反規定僅有人事法規議處，沒有行政罰。

對於政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全或機密人員等具特定身分者，現行規定須經聯審會審查許可，違法赴中可罰200萬元以上1000萬元以下，修法後，未來立委赴中都要經過許可。事實上，已有十餘名的民進黨立委提出「立委赴中納管」的相關修法版本。

此外，現行條文規定，政務副首長或少將以上、情報機關首長等人員，不得出席中國黨政軍慶典或活動而有妨害國家尊嚴行為，不過，妨害國家尊嚴行為僅限於象徵中共政權的旗、徽、歌等，修法後適用範圍擴大。

據了解，修法除將指標性人物更加明確化，未來只要參加危害、矮化、甚至消滅我國家主權者的統戰政治宣傳，就可處罰，不再侷限現場是否有中共的旗徽歌；而情節重大者，得剝奪其月退休、退職伍給與，無月退者，可處200萬元以上1000萬元以下罰鍰。

至於多名民進黨立委提出兩岸條例第21條修法，有關中配登記為我公職候選人者，應於登記時即提出放棄原有國籍證明，據悉，政院版草案並未納入此部分修法，希望能回歸到「國籍法」與「選罷法」討論。

